De Torenvalk brengt natuur en zorg dichter bij elkaar: “Meer sociale cohesie”

Natuurpunt De Torenvalk kreeg vorige week goed nieuws. Hun project ‘Natuur voor de zorg, zorg voor de natuur’ kreeg subsidies toegekend van Leader Midden-West-Vlaanderen. Samen met zeven verschillende zorgactoren gaan ze binnenkort aan de slag om zorg en natuur dichter bij elkaar te brengen.

De Torenvalk gaat binnenkort met zeven verschillende zorginstellingen aan de slag om te proberen de natuur dichter te brengen bij de doelgroep. Het gaat om het OC Wingene, Mivalti, wzc Hardoy, OCMW Tielt, kinderopvang Tanneke, Vrijwilligers Opstap en psychiatrisch ziekenhuis St-Jozef.

“De bedoeling is om de natuur naar de mensen in de zorg te brengen en hen ervoor te laten zorgen”, legt Eva Waeyaert, coördinator Educatie en Ondersteuning van De Torenvalk, uit. “Dat gaat dan om kleine dingen, zoals nestkastjes ophangen. Daarmee kunnen de mensen aan de slag gaan, iets bijleren en uiteindelijk zelf de projectjes onderhouden. Daarnaast is het ook de bedoeling om activiteiten rond natuurbeheer voor de mensen in de zorginstellingen te organiseren, om uiteindelijk tot het punt te komen waarbij ze echt kunnen genieten van zorgen voor de natuur. Zo willen we een meerwaarde creëren voor beide zijden.”

Natuur bij mensen

Bij Natuurpunt De Torenvalk speelden ze al een tijdje met dit bijzondere idee. “Het is zelfs een trend die wat naar boven komt. Natuur zorgt niet enkel voor een groter welzijn, maar bijvoorbeeld ook voor sociale cohesie. Vanuit Vlaanderen werd ons ook gevraagd om nieuwe doelgroepen aan te trekken. Maar uiteindelijk was het een eigen vrijwilliger die de bal aan het rollen bracht. Zijn moeder is een echte liefhebster van de natuur, maar in het woonzorgcentrum waar ze verblijft, miste ze die natuur heel hard. Nu willen we net dat met dit project dichter bij de mensen brengen. Onderzoek heeft trouwens uitgewezen dat mensen die in het ziekenhuis op natuur uitkijken, sneller weer naar huis kunnen.”

“Mensen die in het ziekenhuis op natuur uitkijken, kunnen sneller weer naar huis”

Deze zomer begon een werkgroep de ideeën op papier te zetten. “Toen ontstond ook het idee om ons project bij Leader in te dienen. We zijn dan ook blij dat ons project subsidies zal ontvangen. Dat maakt het eenvoudiger om alles uit te werken. Vanaf januari zal ikzelf zo’n 12 uur per week enkel met dit project bezig zijn. Met de subsidie van 18.422,92 euro kunnen we de personeelskost betalen, maar bijvoorbeeld ook onze vrijwilligers vergoeden en educatief materiaal aankopen.”

Het project zal simultaan opgestart worden. “We hopen op termijn dat de zorgvoorzieningen kunnen samenwerken, bijvoorbeeld voor de organisatie van een wandeling. Uiteraard zullen we ook een beroep doen op onze vrijwilligers. Extra handen zijn dan ook welkom. Het is erg fijn om hiervoor met lokale mensen te kunnen werken, want ook dat creëert opnieuw ontmoeting.” (LDW)