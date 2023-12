De Sint op bezoek in Deelfabriek en Inloopcentrum Kortrijk

Het project Gouden Buurt van CAW Zuid-West-Vlaanderen wil meer verbinding creëren tussen de bewoners/bezoekers van het Centrum Algemeen Welzijnswerk en de (kwetsbare) buurt, het gebied tussen de Tuighuisstraat, Sint-Antoniusstraat en de Zwevegemsestraat.

“De buurtbewoners gaven aan hun buren nauwelijks te kennen en mede door de leegstaande gebouwen was er een onveiligheidsgevoel. De activiteiten van Gouden Buurt brengen daar verandering in”, zegt psychosociaal hulpverlener en buurtwerker Sarah Verheye.

Van 14 tot 17 uur kwam op 6 december de Sint langs en enkele roetpieten in de Deelfabriek en CAW Inloop. In het inloopcentrum kregen kinderen warme chocomelk en klaaskoeken, en kon er samen geknutseld worden. “Iedereen die helpt met de activiteit zijn vrijwilligers. Wij geloven met onze aanwezigheid heel wat te kunnen betekenen en samen een positief verhaal te schrijven waarbij iedereen zich goed voelt in de buurt”, zegt Marie-Loor, stagiair Team Wonen (CAW).