De oldtimerpassie van ondernemer Thierry Dehaeck: “Ik heb het nooit als investering bekeken”

Privé: Thierry werd geboren in Ieper op 4 juni 1954 in de banketbakkerij Pattiserie Des Halles in de Rijselstraat. Hij is de zoon van en Thérèse Vanhersecke en André Dehaeck en heeft twee zussen: Rita en Martine, die overleed in 1984. Hij is getrouwd met Annemarie Delmulle en heeft uit zijn eerste huwelijk twee zonen: Edouard en Laurent. Nu woont Thierry in Kruisem.

Opleiding: Na de kleuter- en lagere school in het Sint-Vincentiuscollege in Ieper en het middelbaar in het College Saint Henri in Komen stopte hij met zijn studies op 17-jarige leeftijd. Later volgde hij nog een opleiding in Londen.

Loopbaan: Thierry kwam als 18-jarige in het familiebedrijf Pidy terecht en was er uiteindelijk ceo tot 2016, toen hij het bedrijf verkocht aan een Franse groep. Nu is hij nog aandeelhouder van Mistral Classics en is hij actief in vastgoed met het bedrijf Dedelco.