De nieuwjaarswensen van Wendy Van Wanten (64): “De kleine dingen koesteren”

Een nieuw jaar, dat betekent ook: goede voornemens, ambitieuze plannen en grote dromen. Wij vroegen aan zeven bekende West-Vlamingen wat 2025 voor hen in petto heeft. Dit zijn de antwoorden van Wendy Van Wanten.

Wendy Van Wanten (64) is al even uit beeld, maar afgelopen zomer was de Oostendse weer op het podium te bewonderen. In Tien Om Te Zien bracht ze samen met Willy Sommers de hit Kijk Eens Diep In Mijn Ogen.

1. Wat is je belangrijkste goede voornemen voor 2025?

“Dat is voor mij een ding: genieten, genieten, genieten. Ik wil elke dag beseffen dat ik leef en terug tot mezelf komen na die vele jaren inzet. Ik wil genieten van mijn familie, mijn huisje en alles wat mijn hartje begeert.”

2. Waar kijk je het meest naar uit in het nieuwe jaar?

“Ik kijk uit naar rust en vrede. Er is zoveel stress in de wereld en dat mag allemaal wat minder zijn. In deze tijden houden we dagelijks ons hart vast als we het nieuws horen. Dus ik kijk ernaar uit om op mijn manier van iedere dag toch een mooie tijd te maken, onder andere door enkele kleine dingen, zoals met familie gaan paddelen, bijbabbelen met vrienden, tafelen. De kleine dingen koesteren, is wat telt.”

3. Welke plek in West-Vlaanderen wil je dit jaar absoluut bezoeken?

“Er zijn nog heel veel plaatsen die ik niet ken. Vaak ben ik er wel al eens geweest voor een optreden, maar heb ik de kans niet gehad om ze te ontdekken. Een van de plaatsen die me is bijgebleven en waar ik wel naartoe wil terugkeren, is Mesen. Zó klein, maar heel gezellig. Dankzij Frans heb ik ook de andere kant van Brugge ontdekt, maar ik heb het gevoel dat daar nog veel te zien valt. En dat doe ik dan met mijn persoonlijke gids”, lacht ze.