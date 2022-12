De NIEUWjaarswens vanMieke Corneillie

Mieke Corneillie (62) is al jaren pastor spirituele zorg in AZ Delta. Het voorbije jaar ervaarde zij eerder als verrassend.

“Het begon met de titel Krak van Roeselare. Daarna mocht ik toetreden tot De Gilde van Erepoorters en in september werd ik dan Persoonlijkheid van het Jaar. Ik noem het vooral verrassend om met onze kleine dienst die eerder achter de schermen aan het werk is, toch op die manier de aandacht te krijgen die we eigenlijk wel verdienen. Dat gaf ons enorm veel voldoening. 2023 is mijn laatste jaar waarin ik professioneel aan de slag zal zijn. In het voorjaar van 2024 ga ik met pensioen.”

“Het komende jaar hoop ik alles mooi af te kunnen werken zodat mijn opvolgers met een gerust gevoel over kunnen nemen. Voor de samenleving hoop ik op wat meer harmonie en vrede. Dat mensen elkaar onderling wat beter begrijpen en meer respect kunnen opbrengen voor elkaar. In het ziekenhuis worden we zo vaak geconfronteerd met de eindigheid van het leven. Probeer er gewoon iets moois van te maken en geniet van de kleine dingen.”