De moeder en de drie soldaten in Sint-Jan-ter-Biezen

In het stemmige en sfeervol versierde kerkje in Sint-Jan-ter-Biezen bracht Dries Chaerle het aangrijpende verhaal van een weduwe die in de late herfst van 1917 bezoek krijgt van de veldwachter.

Hij deelde de weduwe mee dat zij drie gewonde Duitse soldaten moest opvangen in haar schuur. De vrouw kon zich daar niet in vinden, want twee van haar eigen zonen stonden aan de Ijzer oog in oog met de Duisters. Ze stapte naar de burgemeester, maar dit haalde niet veel uit en uiteindelijk arriveerden de drie Duitse soldaten op haar boerderij. Een afwachtende houding maakte geleidelijk aan plaats voor een vriendschappelijke en respectvolle band. Filip de Leeuw, Serge Logie en Pieter Verstraete zorgden voor de muzikale intermezzo’s. Het talrijk opgekomen publiek wist het kerstverhaal van Ernest Claes te smaken, net als de tas soep nadien.