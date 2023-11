De Lork in Kemmel en Peace Village in Mesen vangen 120 asielzoekers op

Vanaf maandag 27 november zullen 40 asielzoekers verblijven in De Lork in Kemmel, vanaf maandag 11 december nog eens 80 mensen in de Peace Village in Mesen.

In beide locaties loopt de opvang tot eind januari. “Het asielcentrum van Poelkapelle doet de inhoudelijke begeleiding met een sociaal assistent en een verpleegkundige die langskomt in beide accommodaties”, zegt Wieland De Meyer (Gemeentebelangen), burgemeester van Heuvelland en centrumverantwoordelijke van De Lork. “Bij de buurtbewoners zal nog een infobrief rondgebracht worden en uiteraard zijn de centrumverantwoordelijken van De Lork en Peace Village bereikbaar indien mensen vragen zouden hebben rond deze tijdelijke opvang.”

“De federale overheid heeft problemen om voldoende opvangplaatsen te vinden voor de opvang van asielzoekers in België”, vervolgt De Meyer. “In het najaar werd daarom een oproep gelanceerd door staatssecretaris Nicole De Moor (CD&V) naar alle diensten om mee te zoeken naar tijdelijke opvangplaatsen, zodat gezinnen en kinderen deze winter niet op straat moeten slapen. Minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) lanceerde daarna de oproep naar jeugdverblijven om deze winter een noodopvang te organiseren. Niet om er een tijdelijk asielcentrum te installeren, maar om echt tijdelijke noodopvang te organiseren voor gezinnen met kinderen. Op deze manier werden onder impuls van koepelorganisatie Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) op korte tijd heel wat opvangplaatsen gevonden bij diverse jeugdverblijfcentra in gans Vlaanderen.”

In het verleden waren asielzoekers al aanwezig in het Eksternest in Westouter, in Mesen wordt Peace Village nu al voor de derde keer gebruikt als accommodatie voor asielzoekers. “Dit verliep telkens op een heel goede manier. Deze keer is het iets anders: het zijn onze eigen medewerkers die onderdak en maaltijden zullen verzorgen. Ons personeel blijft zo ook deze winter aan de slag”, zegt centrumverantwoordelijke van Peace Village Sally Meysman. Vrijwilligers die in deze periode willen meehelpen of iets willen voorzien voor de mensen die hier opgevangen worden, zijn steeds welkom.