De Living ontvangt cheque van 300 euro

In samenwerking met HuisvandeMens Kortrijk, burgemeester Claude Croes en Notarissen Deerlijk pakte de Humanistische Vereniging Deerlijk-Anzegem, een sociaal-culturele organisatie voor vrijdenkers, eind juni met een levenseindebeurs uit in d’Iefte. Een volledige namiddag waarin het levenseinde vanuit verschillende hoeken werd belicht. Het initiatief kende een grote opkomst en kreeg niets dan lovende commentaar. De opbrengst, goed voor een cheque van 300 euro, werd geschonken aan vzw De Living. Dat is het bijzondere koffiehuis dat door kwetsbare jongeren en een enthousiaste stuurgroep wordt gerund in het Koetsiershuis, de vroegere Wereldwinkel in de Hoogstraat. (DRD/foto DRD)