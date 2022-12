De Live Historie is aan 26ste editie toe, opbrengst gaat naar school Sint-Elooi

Op zaterdag 17 december organiseert het oudercomité van de Wingense Leef- en Leerschool Sint-Elooi de Live Historie met optreden van Straffen Toebak en The Amazing Flowers.

“Om wat financiële middelen te verzamelen wilde de Leef- en Leerschool Sint-Elooi eens origineel uit de hoek komen”, vertelt David Callens die secretaris is bij het oudercomité. “In 1996 gingen we van start met de Live Historie. Het werd een gezellige en aangename party in de sporthal van Wingene en dit telkens de zaterdag voor Kerstmis. Ook dit jaar vindt het muziekevenement plaats op zaterdag 17 december. De eerste dertien jaren kwam Guy Depre met de Prehistorie van Radio 2 langs en daarna werd er overgeschakeld naar een combinatie van coverbands en dj’s. Dit jaar komen Straffen Toebak en The Amazing Flowers. De afterparty wordt verzorgd door dj Steffy.”

Verbouwingswerken school

Straffen Toebak is een coverband met Nederlandstalige hits. Zangeres Sarah is vooral bekend voor haar hit met Koen Wouters ‘You are the reason’. Nummers van Clouseau tot Willy Sommers, alles staat op hun repertoire. The Amazing Flowers brengen talloze hits van vroeger aan een verschroeid tempo. De band bestaat reeds tien jaar en brengt elk genre van pop, dance, disco tot rock.

“De centen van het oudercomité gaan integraal naar de schoolwerking”, vult David nog aan. “Momenteel wordt er gespaard voor de verdere inrichting van de school, aangezien de school aan verbouwingswerken toe is. De verbouwingswerken moeten zorgen dat de klassen groter worden en dat de bestaande ruimtes meer gebruikt worden en dat er specifiek lokalen bijkomen. Ook de buitengevel is aan herstel toe.”

Het evenement vindt plaats in de sporthal van Wingene en de deuren zijn open om 20.30 uur. Tickets kosten 20 euro aan de kassa en in voorverkoop betaalt men 18 euro. Tickets zijn online te verkrijgen. Alle info op livehistorie@span.be. (Nele Sabbe).