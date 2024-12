De leukste West-Vlaamse adres volgens… Bert Dombrecht

Elke week geeft een bekende of minder bekende West-Vlaming hier vier tips. Deze week: grafisch vormgever, illustrator en cartoonist Bert Dombrecht uit Moorsele (Wevelgem). Bert tekent de Wuk?-cartoon, wekelijks vooraan in deze krant.

ETEN: Friethuis in Menen

“Als we uit eten gaan, zoeken we graag iets nieuws uit. Wat wél een vaste waarde is, is de filmavond op vrijdag met onze kinderen. Dan gaan we burgers en frietjes halen in het Friethuis in Menen. De uitbaters zijn sympathieke mensen die hun zaak met veel passie uitbaten. De huisgemaakte burgers zijn de specialiteit van het Friethuis. Alle burgers worden bovendien heel lekker afgewerkt.”

DRINKEN: De Barriere in Wevelgem

“Tot mijn achttiende heb ik aan competitieturnen gedaan. Toen onze dochters begonnen te turnen, zag ik op de jaarlijkse turnshow de volwassenen een demo geven. Het begon te kriebelen en sindsdien doe ik aan toestelturnen. Elke woensdag na de training genieten we na in Cultuurcafé De Barriere. Een gezellig café met een uitgebreide (bier)kaart waar ze ook een forum geven aan kunstenaars en creatievelingen.”

SHOPPEN: Theoria in Kortrijk

“Als ik in Kortrijk ben, spring ik altijd binnen bij Theoria. Deze boekhandel is gelegen in een heel mooi pand aan het Casinoplein. Je kan er echt verloren lopen tussen de boeken. Een halfuurtje tussen de boeken struinen, doe ik heel graag. Ik ga ter inspiratie altijd eerst op verkenning tussen de prentenboeken, maar ook non-fictie, geschiedenis en alles wat met de natuur te maken heeft, boeit mij.”

CULTUUR: MuseOs in Koksijde

“Een aangename ontdekking voor mij was MuseOs in Koksijde. Dit natuurhistorisch museum is het levenswerk van twee biologen en herbergt een schitterende, unieke collectie met schedels, skeletten en fossielen van gewervelde dieren. De eigenaars zijn heel gepassioneerd en weten hun passie ook perfect over te brengen. Het museum, dat enkele verdiepingen telt, is ook boeiend voor kinderen. Prima dus voor een gezinsuitstap!”