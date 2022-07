De Langste Tafel van Vlaanderen lokt 800 mensen naar Zillebeke

Vrijdagavond namen in Zillebeke 800 mensen deel aan De Langste Tafel van Vlaanderen. De gasten kregen niet enkel een lekkere maaltijd, er was ook heel wat spektakel. “Alles verliep heel vlot, we zijn heel tevreden”, klinkt het bij de organisatoren.

Niek Benoot van Hooge Crater Museum in Ieper en Jurgen Crombez van onder meer feestzaal Lissewal in Elverdinge bouwden de afgelopen dagen aan De Langste Tafel van Vlaanderen, met een lengte van 400 meter. Ze stelden de tafel op aan de vijver van Zillebeke. “We kregen op een bepaald moment het idee om een lange tafel te organiseren op een unieke locatie en met beleving. Het was de bedoeling dat in totaal 800 gasten komen aanschuiven voor mooie streekgerechten. De breugelmaaltijd werd geserveerd met lekkers uit de Westhoek, Wallonië en Noord-Frankrijk. En dat op een mooie plank met logo, die de gasten mee naar huis mochten nemen. De brouwerij Kazematten trakteerde met een fles van 75 cl.”

In totaal werden 40 obers opgetrommeld om alles in goede banen te leiden. “We kregen hulp van de Chiro en ook schepen Diego Desmadryl stak een handje toe”, zegt Niek Benoot. De organisatoren gaven de gasten meer dan een maaltijd. Geert Combeir van Events Outside The Box werkte het verhaal van de sluiswachter van Zillebeke uit en zorgde voor een avondvullend spektakel met muziek, zang, lichteffecten en boten op het water. “Het was een heel mooi spektakel met een koor en blazers van de harmonie Ypriana.”

Heel wat van de gasten beantwoordden de oproep van de organisatoren om met de fiets te komen. “Of we er volgend jaar een vervolg aan breien? Dat weten we nog niet. Hoewel we heel tevreden zijn, is het organiseren van zoiets toch niet niets. We zien dus wel nog.”

(CM)