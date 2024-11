De Langste Taarttafel van Detentiehuis Kortrijk wint publieksaward Matexi

De online Matexi-awards zijn uitgereikt. Bij lokale besturen was de publieksprijs voor De Langste Taarttafel van Detentiehuis Kortrijk i.s.m. Avansa Mid-en Zuidwest. In de categorie particulieren won Avontuurlijk buitenspelen in Bilzen. In die categorie was het Kortrijks project Wij(k) De Parken genomineerd.

De online publieksstemming van de Matexi Award 2024 brak opnieuw een record. Bijna 10.000 stemmen kwamen de voorbije 3 weken binnen, verdeeld over 30 buurtprojecten die in de finale stonden in de categorie lokale besturen en de categorie particulieren. Kortrijk had twee projecten in de running. De Langste Taarttafel van Detentiehuis Kortrijk in samenwerking met Avansa Mid-en Zuidwest in de categorie lokale besturen en De ‘Wij(k) De Parken’ die 5 parken verbindt op de wijk in de categorie particulieren. “De Langste Taarttafel is een ongedwongen ontmoeting waarin mensen binnen en buiten de muren elkaar kunnen ontmoeten en verbinden. Iedereen draagt bij aan het feestmaal door iets mee te nemen, zelfgebakken of zelfgekocht, alles was welkom en bracht kleur aan de tafel”, duidt Kurt Declercq, stafmedewerker armoede en zorgzame samenleving. De eerste editie in het detentiehuis was in samenwerking met Avansa Mid- en Zuidwest, De Rode Antraciet en CAW Zuid-West-Vlaanderen.

“Een huis in de buurt waar mensen in detentie -onder begeleiding- een plaats krijgen in de samenleving. Niet altijd vanzelfsprekend. De stad Kortrijk neemt verbinding ter harte, samen met vele bondgenoten. Zo zorgden de bewoners van het detentiehuis voor koffie en taart voor de buurt. Aan tafel was er tijd: om elkaar te leren kennen, voor verkennende gesprekken en aandacht voor elkaar. Het lijkt zo simpel: koffie en taart verbinden, het begin van vertrouwen”, aldus de samenvatting van de organisatie.

Opmerkelijk detail: Kurt Declercq die medeorganisator was van De Langste Taarttafel van Avansa Mid- en Zuidwest is ook buurtbewoner van Wijk De Parken. “De nominatie was een erkenning van het werk dat onze vele vrijwilligers uit de buurt dag in, dag uit verrichten. We zijn al blij dat we zo ver geraakt zijn”, zegt Peter Deschamps, lid van de stuurgroep De ‘Wij(k) De Parken’, de grootste wijk van Kortrijk aan de zuidoostkant van de stad.