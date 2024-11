De Langste Taarttafel in het Detentiehuis Kortrijk is genomineerd voor de Matexi Award 2024

‘De Langste Taarttafel in het Detentiehuis Kortrijk’ is genomineerd voor de prestigieuze Matexi Award 2024, dé prijs voor buurtinitiatieven die echt een verschil maken. Deze nationale prijs zet jaarlijks de meest succesvolle buurtprojecten in Vlaanderen en Brussel in de kijker.

“We behoren tot de 30 genomineerden uit een totaal van 116 inzendingen en dingen mee naar één van de drie prijzen: de prijs voor het meest verbindende initiatief, de prijs voor het groenste initiatief en de publieksprijs”, zegt Kurt Declercq, stafmedewerker armoede en zorgzame samenleving.

De Langste Taarttafel is een ongedwongen ontmoeting waarin mensen binnen en buiten de muren elkaar kunnen ontmoeten en verbinden. Iedereen draagt bij aan het feestmaal door iets mee te nemen, zelfgebakken of zelfgekocht, alles was welkom en bracht kleur aan de tafel. De eerste editie in het detentiehuis was in samenwerking met Avansa Mid- en Zuidwest, De Rode Antraciet en CAW Zuid-West-Vlaanderen.

Connecties leggen

“Koffie en taart verbinden. Door samen aan tafel te zitten, voor grote en kleine gesprekken, worden onze bewoners gezien als gewone mensen en motiveert het hen om buiten het detentiehuis verbindingen aan te gaan”, zegt directeur Petra Colpaert.

“Veel van onze bewoners hebben moeite met hun zelfbeeld en het verdienen van hun plaats in onze samenleving. Ze weten ook wel dat ze door veel mensen gezien worden als criminelen. Laagdrempelige activiteiten geven ze moed om in een gemoedelijke sfeer connecties te leggen.”

De nominatie voor de Matexi Award is een erkenning van het werk dat het detentiehuis en vele Kortrijkse sociale en culturele organisaties verrichten om muren te doorbreken, verbinding te creëren tussen de bewoners van het detentiehuis en de buurt, en zo de re-integratie van de bewoners van het detentiehuis te bevorderen. “Het is een hart onder de riem om dit werk verder te zetten!”