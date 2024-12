De Kruipuit maakt zich op voor kerstmarkt met après-skiparty

Op zaterdag 7 december organiseert het oudercomité van GO Basisschool De Kruipuit op de terreinen van Vandechamp in de Gentweg 7A in Adegem voor de vierde keer een grote kerstmarkt.

“Deze keer verwelkomen we 26 standhouders die onder meer streekproducten en leuke kerstgeschenken zullen aanbieden”, zegt voorzitter Bart Verstraete. “Onze kerstmarkt opent al om 13.30 uur en vanaf 18 uur staat er ook een après-skiparty op het programma. Kinderen kunnen zich gratis laten schminken, er komt een ballonplooier, er zal een photobooth staan en ook de Kerstman is van de partij. In de bar zijn er winterse drankjes, oliebollen, hamburgers en hotdogs.”