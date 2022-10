De Koorddanser uit Meulebeke ging op Vredesdriedaagse

Om de twee jaar houden de leerlingen van de derde graad van de Freinetschool De Koorddanser uit Meulebeke een Vredesdriedaagse in het Ieperse.

“Vredesopvoeding is meer dan belangrijk”, steekt directeur Wim de Baets van wal. “De Eerste Wereldoorlog heeft in onze regio heel wat sporen nagelaten. We willen dan ook aan onze leerlingen van de vijfde en de zesde klas de oorzaken en de gevolgen van deze wereldbrand meegeven.”

“Het was werkelijk een drukke driedaagse”, aldus leerling Tijs Lecomte. “We startten met een verkenning van de IJzervlakte. Vervolgens bezochten we de IJzertoren, de Dodengang, het Talbot House, de Menenpoort en we woonden de Last Post bij.”

“De bezoeken aan het Tyne Cot Cemetery en het Polygon Wood Cemetery lieten bij mij een diepe indruk na. Straks is het uitkijken naar het afsluitend moment in onze stille tuin hier op school”, aldus leerling Cihan Yilmaz.

‘Frühling’

Frank Develtere, hoofd van heemkring Mulenbeca, schetste in de tuin van de school de levensloop van Ernst Potthoff, de enige Duitse soldaat die hier op het Meulebeeks kerkhof een laatste rustplaats gekregen heeft. Ernst schreef ook het gedicht ‘Frühling’ toen hij de slag aan de Somme meemaakte. Om de twee jaar worden er twee verzen van dit gedicht opgehangen in de stille tuin.

‘Ook al is de aarde half verbrand, verschroeid en prikkeldraad bespannen, Toch zullen de halmen schieten, de bloemen bloeien en de bladeren opspringen, Ook al is de ziel zwaar van lijnen en strijdgewoon en doodsbereid’

Daarna las mama Caroline een brief voor die de kleinzoon van Ernst geschreven had naar de school.