De Kassei Klievers fietsen voor Laurence

De Kassei Klievers bestaat uit een groep fietsliefhebbers die elke week tientallen kilometers fietsen. De club ontstond vorig jaar en telt ondertussen al tachtig leden. Elk jaar probeert de groep een goed doel te steunen. Dit jaar kozen ze voor Paralympische atlete Laurence Vande Vijver, die in 2024 graag naar de Spelen van Parijs wil gaan. Ze staat voor een grote uitdaging.

“Los van de fysieke obstakels vormt het financieel aspect ook een groot deel van deze uitdaging”, zegt voorzitster Mieke Lambrecht. “De ondersteuning van de overheid is zeker niet voldoende om dit doel te behalen. Als club willen we Laurence met deze benefietrit dan ook een financieel duwtje geven.”

Verhaal

“Via een van onze leden, Leen Hallaert kwamen we uit op dit verhaal. We organiseren een rit van ongeveer vijftig kilometer en passeren voor het huis van Laurence. We eindigen bij onze sponsor Vloeren Franssens”, geeft Mieke nog mee. Wie is Laurence Vande Vijver? “Ze is iemand die sport altijd al nodig heeft gehad in haar leven”, aldus de voorzitster van de Kassei Klievers. “Als kind deed ze aan judo en groeide ze uit tot Belgische topjudoka. Na een blessure schakelde ze over naar roeien. Later is handbiken een van haar geliefkoosde sporten geworden.”

Coma

“In 1917 werd ze ziek en kreeg ze verlammingsverschijnselen aan de onderste en bovenste ledematen, maar ook aan de ademhalingsspieren en het gelaat. Na een maand in coma begon ze aan haar herstel, maar de aandoening bleef chronisch. Nu is ze verlamd tot aan haar borst en zit ze in een rolstoel. Het was in het revalidatiecentrum dat ze kennismaakte met handbiken en sindsdien heeft ze de sport niet meer losgelaten”, aldus Mieke Lambrecht. (Regi)