De Haan wil buren samenbrengen via Hoplr

Met de uitrol van het digitale buurtnetwerk Hoplr wil het gemeentebestuur nog meer inzetten op buurtzorg en solidariteit. Alle inwoners van De Haan krijgen thuis een uitnodiging toegestuurd om gebruik te maken van de gratis Hoplr-app.

Via het Hoplr-netwerk leren inwoners hun buren beter kennen en kunnen ze elkaar helpen door bijvoorbeeld gereedschap uit te lenen of een klusje te doen.

“Via het project Zorgzame Buurten – ‘t Hope Sterker groeide het besef dat een goed contact tussen buurtbewoners enorm bijdraagt aan het welzijn en welbevinden. Of, zoals het spreekwoord zegt: beter een goede buur dan een verre vriend”, zegt schepen voor Sociale Zaken Marleen Vercruyce.

Hoplr laat het gemeentebestuur ook toe om gerichter te communiceren over wegenwerken en afvalophalingen, bij een stroomuitval of wateronderbrekingen. Omgekeerd kunnen inwoners berichten delen met het bestuur, maar alleen als ze dat zelf willen. Het gemeentebestuur heeft geen inkijk in de berichten. “De gemeente neemt het initiatief om die software aan te kopen, maar het platform is echt van de buurt zelf. Alle gegevens worden ook beveiligd en beschermd in lijn met de Europese privacywetgeving”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Er zijn vijf geografisch afgebakende buurten in het Hoplr-netwerk voor De Haan. Elk gezin ontvangt thuis een brief met de buurtcode die toegang geeft tot het netwerk. Inloggen kan via de app of website (hoplr.com). Inwoners die graag hulp krijgen bij de installatie en het gebruik van de app, kunnen hiervoor terecht in het pop-up buurthuis in het Lindenhof (Beukenlaan 5), op maandag van 9 tot 11.30 uur, woensdag van 13.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 9 tot 11.30 uur, ofwel bij een van de digipunten die vanaf 1 maart ter beschikking zijn op dinsdagnamiddag in Kerklommer en op donderdagvoormiddag in het Sociaal Huis.