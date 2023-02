De Haan voorziet taxicheques voor mensen met beperkte mobiliteit

Gemeente De Haan biedt voortaan taxicheques aan voor inwoners met een beperkt inkomen.

“We besteden veel aandacht aan de basismobiliteit van onze inwoners en het aanbod van het openbaar vervoer in onze gemeente is beperkt”, zegt schepen van Sociale Zaken Marleen Vercruyce. “Met dit voorstel willen we tegemoetkomen aan mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of zich moeilijk kunnen verplaatsen. Deze mensen kunnen nu cheques aanvragen waarmee ze hun taxirit kunnen betalen. Je moet hiervoor uiteraard wel aan een aantal voorwaarden voldoen.”

Elk gezin dat in aanmerking komt, kan jaarlijks gebruik maken van 25 taxicheques. Een taxicheque kost 8 euro en de gemeente betaalt hiervan 4 of 2 euro terug, afhankelijk van de categorie waarin de gebruiker valt. De cheques zijn één jaar geldig en kan je niet inruilen, doorgeven of doorverkopen.