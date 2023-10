De Haan krijgt vanaf januari eigen ambulance

Hulpverleningszone 1 zette maandag het licht op groen voor een eigen ambulancedienst in De Haan. Het gemeentebestuur is blij met die beslissing. “Zoals overal aan de kust, veroudert immers ook onze bevolking”, klinkt het.

De Haan is de enige gemeente in de regio die een brandweerkazerne heeft maar geen ambulance. Dat komt omdat de kazerne zich in Wenduine bevindt en te dicht bij Blankenberge ligt, waar er wel ziekenwagens zijn. Hoewel het grondgebied van De Haan dus door ambulances van elders bediend wordt, is de dekking volgens de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid onvoldoende.

Te weinig op tijd

“Dat geldt trouwens ook voor de brandweer zelf: in De Haan is de brandweer slechts in 60 procent van de gevallen ‘op tijd’, wat wil zeggen ‘binnen de opgelegde norm’, terwijl dat 85 procent zou moeten zijn”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele, die al jaren onderhandelt om dit probleem opgelost te krijgen. Een verplaatsing van de kazerne naar De Haan centrum zou een dekking van 94 procent opleveren. Een eerste stap is nu alvast gezet: De Haan krijgt een eigen ambulance.

“De Zoneraad van Hulpverleningszone 1 zette daarvoor deze ochtend het licht op groen”, bevestigt burgemeester Vandaele. In de praktijk wijst de Zone één van de licenties van Blankenberge toe aan De Haan. Daardoor komt er ook een bedrag van ruim 200.000 euro per jaar over naar De Haan. De gemeente zelf moet 100.000 euro bijleggen en lokalen ter beschikking stellen.

Vlaamse Kruis

De Zone zal de uitbating van de ambulancedienst uitbesteden aan het Vlaamse Kruis, dat in De Haan ook al zorgt voor de hulpverlening op evenementen. Jaarlijks rukt de ambulance ongeveer 1.250 keer uit in De Haan. “Dat onze gemeente nu een eigen ambulance krijgt, is zeker een meerwaarde. Zoals overal aan de kust, veroudert ook onze bevolking. Het is voor iedereen een geruststelling dat wij nu sneller geholpen zullen worden”, zegt schepen van Sociale Zaken Marleen Vercruyce. Voorlopig zal de ambulance gehuisvest worden in het gewezen Gaselwest-gebouw in de Stationsstraat, tegenover de Post. Het is de bedoeling dat de dienstverlening op 1 januari 2024 van start gaat.

Twaalf uur per dag

“De ambulance zal elke dag 12 uur beschikbaar zijn; de uren worden gekozen op basis van de drukste periodes de voorbije jaren”, zegt burgemeester Vandaele. “We kregen al de vraag of die nieuwe regeling voor de inwoners van Harendijke, vlakbij Blankenberge, geen stap achteruit is. Dat is natuurlijk niet het geval: het is altijd zo dat de dichtstbijzijnde ambulance ter plaatse komt. Voor Harendijke en een deel van Wenduine zal dat dus Blankenberge blijven.”