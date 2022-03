De Gasthuiskapel krijgt een nieuw sanitair complex

De gemeenteraad besliste maandagavond een nieuw sanitair complex te bouwen aan de achterkant van de Gasthuiskapel.

In het najaar wordt gestart met de bouw van een sanitair complex op de binnenkoer van de Gasthuiskapel. Enkele jaren geleden werden de toiletten afgebroken, er stond tijdelijk een wc-container.

“Het dossier omvat de ruwbouw en de afwerking, die worden geraamd op 263.924 euro. De technieken worden apart uitgevoerd. Het gebouw voorziet toiletten voor dames, heren en andersvaliden, een kleine keuken en refter, patio en een technische berging. De toiletten moesten een paar jaar geleden dringend afgebroken worden, omdat huiszwam het gebouw beschadigde en uitliep naar aanpalende gebouwen. In afwachting van een nieuw complex stond er tot voor kort een wc-container bij de lokalen van het Rode Kruis. Na de omgevingsvergunning kan de stad de aanbesteding starten. Eind augustus volgt een kort archeologisch onderzoek. Afhankelijk van de gunning zullen de werken in september starten. Het complex zou dan in juni 2023 klaar zijn”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Raadslid Sophie Gruwez (Open VLD) had enkele opmerkingen. Zij betreurde dat de bestaande bouwstijl helemaal niet wordt gevolgd, en had vragen bij de hoge kostprijs van de werken.

“Smaken zijn subjectief”, antwoordde de burgemeester. “Door toevoeging van een nieuwbouw, wordt het bestaande gebouw volledig behouden. En dan is het beter om te kiezen voor contrast. We moeten rekening houden met een stijging van de prijs voor bouwmaterialen van 30% in de jongste maanden. Het complex zal niet toegankelijk zijn voor het grote publiek, wegens gevaar voor vandalisme. Maar in de toekomst zal de Gasthuiskapel veel meer gebruikt worden.”