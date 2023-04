De Flodder viert 38ste verjaardag met feestweekend

Jeugdhuis De Flodder viert in het weekend van 28, 29 en 30 april haar 38ste verjaardag met een heus feestweekend. Zwaartepunt van het weekend ligt traditiegetrouw op de zondag met optredens van 10 Cent Statiegeld en LOUIE LOUIE, de barbecue en de Top 69. “Omdat het maandag 1 mei is, breien we er nog een fuif aan op zondagavond”, zegt voorzitter Brecht Bogaert.

Jeugdhuis De Flodder zag het levenslicht in april 1985 en viert die heuglijke gebeurtenis ieder jaar met een spetterend feestweekend. Ook voor deze 38ste verjaardag worden de bloemetjes nog eens buitengezet. Het Flodderweekend begint op vrijdag 28 april met de avond van de Oude Bux, de oud-bestuursleden van de eerste generatie. Zij nodigen covergroep The Wizards uit. Na het optreden is er nog een afterparty met de Top of the Bux met dj Poepie en guests. Op zaterdagavond 29 april is het de beurt aan de Twidde Genéroasche om de feesttrompet te blazen. Zij gaan voor een fuif met dj Audiorgasm en dj C.

Top 69

Op vrijdag gaan de deuren om 20 uur open, op zaterdag om 21 uur, maar op zondag 30 april is iedereen al welkom vanaf 11 uur. “Zondag zijn er verschillende optredens op ons buitenpodium”, zegt voorzitter Brecht Bogaert. “We beginnen al om 11.30 uur met een optreden van 10 Cent Statiegeld, een groep uit de streek. Daarna volgt de jaarlijkse barbecue. Tickets kun je bestellen online of bij het bestuur. Om 15 uur start het optreden van LOUIE LOUIE en dan volgt de jaarlijkse Top 69. Stemmen voor je favoriete nummers kan nog tot zondag 23 april via het onlineformulier of de blaadjes in het jeugdhuis. Omdat maandag 1 mei een feestdag is, breien we er nog een extra feestje aan op zondagavond met dj VNDLS”, vervolgt Brecht. “Overdag proberen we echt een festivalsfeer te creëren met ons buitenpodium. Het terrein is afgesloten, er is een springkasteel voor de kinderen, buitenbar, terrasjes… We zoeken ook altijd nog vrijwilligers om een handje te helpen. We zijn nu met zeven in het bestuur en zoeken nog steeds versterking. Wie zich geroepen voelt om het jeugdhuis te steunen mag zich altijd melden.”