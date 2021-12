De Burgersgilde pakt uit met eigen biertje ‘Kroaker’: “Met de volle smaak van een tripel en… een vleugje bokserszweet”

Lichtervelde is een biertje rijker: na het Lichtervelds Blond is er nu ook… de Kroaker. Cultuurvereniging De Burgersgilde liet het gerstenat door uitgeweken Lichterveldenaar Jef Pirens brouwen naar aanleiding van de musical De Killer Queen.

De Burgersgilde pakt komend voorjaar uit met een nieuwe musical: De Killer Queen. Daar hoort een biertje bij, moeten ze bij de cultuurvereniging gedacht hebben. Dus sloegen ze de handen in elkaar de Izegemse brouwerij D’Oude Maalderij van uitgeweken Lichterveldenaar Jef Pirens.

Hij leverde een blond biertje van 6,5 procent af, met – we hebben het van horen zeggen – de volle smaak van een tripel en… een vleugje bokserszweet. De Killer Queen gaat dan ook over twee boksende broers. Hun gevechten leveren ze in een kraakpand, wat meteen ook de naam van het brouwsel verklaart.

De Kroaker kan gekocht worden per (herbruikbaar) kratje van zes. Het etiket is ontworpen door Henri Van Ryssel. © Foto Kurt

Bier bestellen kan door te mailen naar kroakersbier@gmail.com. Een (herbruikbaar) kratje van zes biertjes kost 21 euro. Goesting naar meer? Een doos van 24 stuks kost 60 euro. Afhalen kan van 27 tot en met 30 december, telkens na 16 uur, bij Inge Verhelst, Spinnekens Ambacht 16 in Lichtervelde.

Meer info over de musical op dekillerqueen.be.