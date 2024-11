“De Bremstruik is een warm huis in de stad”: José De Brouwere, van Guido Gezelle naar Westvleteren

José De Brouwere mag dan al dertien jaar met pensioen zijn, zijn dagen blijven goed gevuld. De 76-jarige Roeselarenaar is, naast bestuurslid van het Davidsfonds, ook bestuurslid van vzw de Bremstruik die gevestigd is in het oude klooster van de Arme Klaren.

Hoe ben je betrokken geraakt bij vzw de Bremstruik?

José De Brouwere: “Doordat ik ongeveer vijftien jaar geleden bestuurslid werd van de Scholengroep Sint-Michiel, de groep die de katholieke middelbare scholen van Roeselare en Ardooie groepeert. Vanuit Scholengroep Sint-Michiel werd iemand afgevaardigd om ook bestuurslid te worden van de Bremstruik. Doordat ik net met pensioen was en dat de Bremstruik me ook wel aansprak, heb ik die taak op mij genomen. Ik ben nu geen lid meer van de scholengroep, maar ik ben nog altijd lid van de raad van bestuur van de Bremstruik.”

Wat is de Bremstruik precies?

“De Bremstruik is gevestigd in het oude klooster van de Arme Klaren in de gelijknamige straat. Eigenlijk is de Bremstruik een huis in de stad, een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. Een deel van onze taak is om het patrimonium van de Bremstruik, in dit geval het oude klooster, te bewaren en te behouden als erfgoed. Wij geloven dat de beste manier om dat te doen, gebeurt door zaken te organiseren in de lokalen en ruimtes van het voormalige klooster. Op die manier onderhouden, verwarmen en poetsen we het historische klooster.”

Wat wordt er allemaal georganiseerd?

“We hebben in de eerste plaats een kloosterwinkel waar we kaarsen, troostgeschenken én paternosters verkopen. Ik denk dat wij de enige winkel in Roeselare zijn die nog paternosters verkoopt.”

“De Kerit, een organisatie die zich inzet voor mensen die tussen de mazen van ieder sociaal vangnet vallen, is ook gevestigd in het oude klooster en we verhuren ook lokalen aan culturele organisaties en scholen. Tot vorig jaar gebruikte de VMS twee van onze leslokalen en vanaf dit jaar gebruikt CREO een leslokaal waar Nederlands voor anderstaligen wordt gegeven.”

“Op de eerste verdieping heeft godsdienstleerkracht Bart Deprez van scholengroep Sint-Michiel een lessenparcours uitgestippeld waar leerlingen kennis kunnen maken met de verschillende geloofsovertuigingen.”

Maar ook de kapel van de Arme Klaren wordt nog intensief gebruikt?

“Die kapel is dagelijks open, want er komen heel veel mensen een kaarsje branden. Dat is iets dat al jaren bestaat en nog steeds populair is. Er is ook nog steeds iedere avond om zes uur een mis in de kapel en ook de zondagavondmis vindt er nog steeds plaats.”

“Er gebeuren al veel zaken in de Bremstruik, maar er kunnen nog meer activiteiten georganiseerd worden. Denk maar aan kunstexposities in de gangen van het klooster of in de kapel. Of waarom geen kleinschalige muziekconcerten in de kapel? We hebben misschien wel het mooiste kerkje van Roeselare met de beste akoestiek (lacht).”

Was je in je vroegere professionele leven ook al zo’n organisator?

“Ik ben psycholoog van opleiding en nadat ik twee jaar assistent ben geweest aan de KU Leuven heb ik mee het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg helpen oprichten in Roeselare. Ik ben er begonnen als therapeut en ik ben doorgegroeid tot directeur van het centrum. We hebben eerst gewerkt vanuit de Kattenstraat en zijn dan verhuisd naar de Jules Lagaelaan.”

“De jaren ’70 waren inderdaad de pioniersjaren. Het was zoeken in het begin. De theoretische opleidingen waren er wel, maar de praktijkgevallen waren soms complex, we moesten vaak al doende leren.”

Je bent ook in het Davidsfonds actief?

“Daar help ik de namiddagcursussen mee organiseren in de aula van het VTI. Twee keer per jaar bieden we gedurende vier namiddagen een cursus aan. Nu starten we op donderdagnamiddag met ‘De Moorse cultuur in Spanje’. Dat zijn telkens zeer grondige, diepgaande cursussen voor een 40 tot 50 geïnteresseerden.”

Ook Guido Gezelle komt aan bod in de Bremstruik?

“Stad Roeselare organiseert op 24 november om 15 uur een internationaal poëziemoment in de kapel van de Bremstruik en wij breien daar zelf twee activiteiten aan. Op zaterdag 23 november gaan in de kapel om elf uur eigentijdse schrijvers in dialoog met Gezelle en op woensdag 27 november staat om 20 uur een lezing en een beeldverhaal gepland in de Bremstruik. De toegangsprijs bedraagt 10 euro en 5 euro voor mensen met een vrijetijdspas. Vanwege de beperkte ruimte is inschrijven noodzakelijk via marc.lemiengre@gmail.com met vermelding voor de gewenste activiteit.”

Hoe blijft de Bremstruik financieel gezond?

“Wij krijgen geen steun van de overheid. We krijgen wel giften en we maken een beetje winst met de verkoop van kaarsen en door onze winkel. En vanaf december verkopen we de hele week, dus niet enkel op zaterdag, trappist van Westvleteren in de winkel.”

