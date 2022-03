Davo Wevelgem is kampioen in Promo 4 A: “Mooie bekroning van ons seizoen”

Woensdagavond werd Davo Wevelgem D kampioen na een overwinning tegen Sarroko Kortemark A. Het werd 3-0 na een zinderende avond.

Davo Wevelgem D legde Kortemark A met 3-0 over de knie en kroont zich zo tot kampioen. © ELD

Davo Wevelgem D moest zich tijdens deze campagne slechts eenmaal gewonnen geven. Eerste achtervolger Volley Heuvelland kan de groenhemden met nog drie speeldagen tegoed niet meer bijbenen. In een afgeladen vol en kolkende Sporthal De Vlasschaard stond Wevelgem voor de match van de waarheid. In set één bleven beide ploegen aan elkaar gewaagd tot 11-11. Dan was het welletjes. Een 14-4 tussenspurtje zorgde voor de 25-15. De tweede set verliep iets spannender. Kortemark klampte aan, maar de thuisploeg hield toch makkelijk stand. 25-20, 2-0, en de titel was toen al binnen. De derde en laatste set dreigde verkeerd te lopen na een flinke achterstand. Toch hielden de meisjes van coach Jana Vandeputte het hoofd koel en werd die achterstand omgebogen in een 25-23. De zaal stond in vuur en vlam. Een van de grote talenten dat Davo rijk is, is de 16-jarige Alice Beyls. Ze lag mee aan de basis van de her opstanding in set 3.

De meisjes kennen elkaar door en door en gunnen elkaar alles – coach Jana Vandeputte

“Het was altijd een droom om met deze groep kampioen te worden”, vertelt een dolgelukkige studente Latijn Wiskunde. “We zijn een groep speelsters van geboortejaar 2005-2006. We spelen al superlang samen wat toch een voordeel is. Deze wedstrijd verliep toch moeilijker dan gedacht. De laatste set werd ik toch eventjes bang, maar we hebben wel al meer een grote achterstand opgehaald. Gelukkig konden we deze set ook pakken. Dit is een mooie bekroning van ons seizoen.” Alice traint ook een keer per week mee met de Dames A die in Promo 1 uitkomen. Meespelen met de reserven en soms al eens invallen bij de grote dames is haar deel.

Coach Jana Vandeputte was zichtbaar trots op haar jonge ploeg. “Ik had niet verwacht dat we zo een vlot seizoen zouden afwerken”, vertelt Jana, zelf actief bij Wingene N3. “Je moet het maar doen hé met een groep U17 speelsters. En ze hebben uiteraard nog veel groeimarge. Het geheim? Deze meisjes spelen al heel lang samen. Ze kennen elkaar door en door, zitten in dezelfde school of klas, en gunnen elkaar alles. Het is een groep talenten, waarvan ik iedereen zijn speelkansen geef. We gaan met dezelfde groep verder in Promo 3. Dit is een mooie stap in de ontwikkeling van deze meisjes”, besluit Jana Vandeputte. (ELD)