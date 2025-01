Davidsfonds Tielt maakt laureaten van ‘Junior Journalist’ bekend

Het Tieltse Davidsfonds maakte zondag in Huis Mulle de Terschueren de lokale winnaars bekend van de Junior Journalist-wedstrijd. Margot Debaere van klas 5A van Het Spoor en Marie Naert van 2MTWd van De Bron hadden de scherpste pennen en mogen naar de nationale finale van de opstelwedstrijd.

Afgelopen najaar werden 378 leerlingen van de derde graad in acht Tieltse basisscholen en 25 leerlingen van de eerste graad in het secundair uitgedaagd om een tekst rond het thema ‘Feest’ te schrijven. Margot Debaere van klas 5A van Het Spoor sleepte met haar opstel ‘Een magische Kerst’ de eerste plaats in de wacht. De tweede en derde plaats waren voor Saar Muylle van klas 6A van De Wijzer in Aarsele en voor Frieke Allegaert van klas 5A van ‘t Nieuwland

In de reeks voor het secundair won Marie Naert van 2MTWd van De Bron, met ‘Weet jij hoe je een leuk feestje kan organiseren?’. Beide winnaars mogen straks de Tieltse eer gaan verdedigen op de nationale finaleronde op zondag 27 april in het Vlaams Parlement. (SV)