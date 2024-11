Davidsfonds pakt met een gevarieerd programma uit

Het Davidsfonds stelde haar jaarprogramma voor. Van comedy tot muziek en voordrachten. “Ook dit jaar is er voor elk wat wils”, aldus voorzitster Hannelore Delva.

Onder de noemer ‘Stem af’ op Davidsfonds Ledegem stelde het Davidsfonds op verkiezingszondag haar programma voor het komende seizoen voor. “Ook dit jaar hebben we geprobeerd om activiteiten voor jong en oud in te plannen. Onze vereniging telt zo’n tweehonderd gezinnen. We vinden het belangrijk dat we iedereen iets kunnen aanbieden”, aldus voorzitster Hannelore Delva. Het programma is ook dit jaar erg divers. Op 14 november trapt Koen Mylle het nieuwe seizoen af. Hij geeft een lezing over artificiële intelligentie. Gezinnen stippen best tweede kerstdag met rood aan, want dan komt Familietheater Christoon langs.

Mohsin Abbas

Eén van de grootste evenementen van het Davidsfonds staat gepland op 25 januari. “Net zoals twee jaar geleden organiseren we een thema-avond. Dit jaar staat alles in het teken van ‘rockabilly’.” Ook een vleugje comedy mag dit seizoen niet ontbreken. Het Davidsfonds wist Mohsin Abbas te strikken. De jonge comedian breekt momenteel helemaal door en passeert met zijn show ook in de gemeente. Het Davidsfonds is ieder jaar ook een vaste waarde op de Ledegemse batjes. Het wijnterras is daar jaarlijks een voltreffer. Het seizoen 2024-2025 wordt op donderdag 14 augustus met de schemerwandeling afgesloten.

Reservering

Na de voorstelling van het jaarprogramma konden de leden onmiddellijk aangeven op welke evenementen ze graag aanwezig zouden zijn. “Dit jaar werken we ook met een nieuw reserveringssysteem. Via onze website kan men al reserveren voor verschillende activiteiten”, aldus Hannelore. Zij is erg tevreden over het programma. “Erg uiteenlopend. We hebben ook ruimte open gelaten voor opportuniteiten. Zo staan we als vereniging bv. open voor try-outs.”