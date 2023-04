Davidsfonds Maldegem huldigt jong schrijftalent

Tijdens een gezellige bijeenkomst in de bib zette het Davidsfonds de Maldegemse ‘Junior Journalisten’ in de bloemetjes.

Dit jaar was het thema ’#trots# lokale helden’. In Groep 1 (11 -12 jaar) was Arthur Van Landschoot de beste, in Groep 2 (13-14 jaar) won Hanne Stroobant, in Groep 3 (14-16 jaar) sleepte Wout Vanmassenhove de overwinning in de wacht en in Groep 4 (16-18 jaar) kwam Fleur Foré als winnaar uit de bus.

De prijsuitreiking werd opgeluisterd door het MariChoir. “Het is duidelijk dat jongeren nog steeds graag schrijven”, zegt Agnes Van Craenenbroeck van het Davidsfonds.

(MIWI/foto MIWI)