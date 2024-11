David Vandyck én gemeente Zedelgem steunen MUG Heli

Zanger David Vandyck uit Zedelgem én burgemeester Annick Vermeulen poseerden voor de MUG Heli van AZ Sint-Jan in Brugge.

Op 1 mei organiseerde David Vandyck een akoestisch concert met barbecue in Jonkhove/Aartrijke. De opbrengst was voor de MUG Heli in Brugge. De gemeente Zedelgem, die al jaarlijks de MUG Heli steunt, beloofde om ook een extra financiële inspanning te leveren.

Het totale bedrag van 1.020 euro werd uitgereikt aan dokter Muller, voorzitter van IMDH, die heel dankbaar was. Op 1 mei 2025 organiseert David opnieuw een concert in LDC Jonkhove in Aartrijke-Zedelgem en ook dan zal de opbrengst gaan naar de MUG Heli.

(PADI/foto FODI)