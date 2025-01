David en Giovanni nemen deel aan de Rickshaw Rally: “Een tocht vol verrassingen”

Vrienden David Dewyn (36) uit Zwevegem en Giovanni Maes (46) uit Dadizele trekken van 12 tot en met 24 maart naar Sri Lanka om er deel te nemen aan een Rickshaw Rally, een 650 kilometer lange tocht doorheen de ongerepte natuur. “Wat ons te wachten staat, is een grote verrassing”, aldus de vrienden die aan hun avontuur ook twee goede doelen koppelen.

David Dewyn en Giovanni Maes zijn al jarenlang goede vrienden. “We leerden elkaar kennen via DrumSpirt, het percussie-ensemble in Dadizele.” De klik was er meteen. De vele muziekoptredens van de muziekgroep brachten de vrienden samen. “In 2011 kreeg ik de kans om als muzikant deel uit de maken van een tour. Giovanni zorgde voor de logistieke ondersteuning.” Een jaar later trokken de vrienden terug naar Amerika. Dit keer gewoon op vakantie. Met een hippiebus reisden ze langs de Californische kust van Los Angeles, over Las Vegas tot in San Francisco. “Dankzij de uitdagingen en beleving werd onze vriendschap alsmaar groter.”

Giovanni is inmiddels ook de peter van één van de twee kinderen van David. David en Giovanni maken geen deel meer uit van DrumSpirit, maar maken beiden wel deel uit van de Heeren Deweer, de vriendengroep die met verschillende evenementen zoals de pop-up rond het Dadipark de Pompeschittersgemeente extra op de kaart zette.

Bucketlist

De voorbije jaren reisden David en Giovanni nog verschillende keren met hun vrouwen en hun gezin. “In 2011 stelde ik een bucketlist op met zaken die ik graag nog zou verwezenlijken. Daar was er ook een tweede pagina. Daarop stonden zaken die ik wel eens wou doen, maar die waarschijnlijk moeilijk te verwezenlijken zijn”, aldus David.

Op die pagina staat onder andere de deelname aan een Rickshaw Run, een evenement dat in de regio rond India erg populair is. “Deze zomer kwam de bucketlist nog eens aan bod en sprak ik er Giovanni over aan.” Davids Dadizeelse kameraad reageerde erg enthousiast. “Het is nu of nooit om dit avontuur te beleven. Het duurde dan ook niet lang vooraleer we ons inschreven voor dit avontuur vol verrassingen.”

Van 12 tot en met 24 maart trekken de vrienden naar Sri Lanka voor een onvergetelijk avontuur. “Met ons tweewielig karretje met een lichte motor leggen we gedurende een week een tocht van zo’n 650 kilometer af. Die brengt ons doorheen de ongerepte natuur en langs tal van prachtige plaatsen. Onderweg staan we voor tal van uitdagingen. Met onze tuktuk zullen we onze weg moeten banen doorheen niet zo berijdbare locaties. We staan voor tal van verrassingen, maar dat maakt het net zo leuk.”

De vrienden zochten inmiddels al heel wat op over Sri Lanka. “De ongerepte natuur lijkt er prachtig. Dergelijke evenementen vinden ook in India plaats, maar we kozen ervoor om Sri Lanka te ontdekken.” De veertig deelnemende teams aan de Rickshaw Run krijgen geen vaste route voorgeschoteld. “We zullen verdwalen, vast te komen zitten en misschien wel overkop gaan. Maar we zullen vooral genieten van de natuur. Misschien staat er plots wel een olifant op ons pad. Het is niet belangrijk hoe snel je de route aflegt, het belangrijkste is dat je het eindpunt haalt.”

Het avontuur van de vrienden gaat gepaard met een benefietactie voor twee goede doelen. Cool Earth, een internationale organisatie die zich inzet voor de bescherming van regenwouden is verbonden aan het evenement. “Daarnaast kiezen we ook om ons in te zetten voor de Rare Diseas Organisation, een Belgische vereniging voor mensen met een zeldzame ziekte. Graag zouden we nog een lokaal goed doel aan deze organisatie koppelen.”

Ontbijt en fundraising

Om geld in te zamelen voor beide projecten organiseren de Rebelgians, de teamnaam van de vrienden aan het evenement in Sri Lanka, twee initiatieven. Enerzijds is er op zondag 16 februari van 8 tot 11 uur een ontbijt in het OC van Zwevegem Knokke. Anderzijds starten Giovanni en David ook een fundraising op.

Meer informatie omtrent beide evenementen is te vinden via www.rebelgians.be.