Darten voor het goede doel in Menen

Het zal niemand ontgaan zijn de afgelopen jaren: darts zit in de lift. Vijf studenten van Howest Brugge, die ook graag eens een pijltje werpen, kwamen daarom met het idee van een dartstoernooi voor het goede doel. Een schot in de roos!

“Wij zijn vijf studenten Sport Business Management aan Howest Brugge en in functie van onze studie organiseren we op zaterdag 23 november Darts Around The World, een toernooi bij Dartshop Vanhee in Menen”, zegt Niels Witdouck. Het event is gericht op dartliefhebbers van alle niveaus en heeft als doel om de lokale gemeenschap te verbinden. “Zo doen wij als studenten ook waardevolle ervaring op in het organiseren van sportevenementen”, aldus Florian Beaucarne.

Het gaat om een toernooi waarbij elk team een land krijgt aangewezen. “Het thema is inderdaad een uniek duotornooi waarbij iedereen die meespeelt een land krijgt toegekend dat zij vertegenwoordigen. Onze dartsblokken zullen in verschillende landen en culturen worden gedecoreerd en het eten ter plaatse zal ook in dit thema zijn”, weet Iben Boeraeve.

Beestig goed doel

De jongemannen hebben naast organiserende talenten ook het hart op de juiste plaats, want de winst van het event gaat naar een lokaal goed doel. “Van onze winst gaat er 10 procent naar onze aandeelhouders, 10 procent gaat naar Howest en 80 procent gaat naar een goed doel dat wij hebben gekozen: het project Beestige Buddy’s van vzw Beestjes in Nesten”, vertelt Leon Verbeke. Beestige Buddy’s is een nieuw project van vzw Beestjes in Nesten waarbij men aan huis gaat bij eenzame mensen die al dan niet een huisdier hebben, waarbij het samen verzorgen van een dier, een diepgaand gesprek, een mooi woord of een uitstapje wonderen kan doen. “Het wordt onze bijdrage voor De Warmste Week en we hopen om een mooi bedrag te mogen doneren”, zegt Nigel Callewaert.

“Iedereen is dus meer dan welkom op zaterdag 23 november, zowel om mee te spelen als om te supporteren. Er zullen drankjes en hapjes zijn. Wij zorgen voor de actie en spanning en jullie voor de sfeer”, besluit Niels. (NV)

Info: dartstornooi.odoo.com, tornooidarts@gmail.com, 0498/57 36 07 en dewarmsteweek.be/project/beestige-buddys.