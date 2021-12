Dansschool Ndigo biedt nu ook lessen in Beitem aan

De Roeselaarse dansschool Ndigo opent een tweede studio in Beitem. In de gloednieuwe sporthal van de Sint-Lodewijksschool worden binnenkort danslessen aangeboden voor alle leeftijden en voor elk niveau.

In 2009 richtten Ineke Vandevyvere (38) en haar man Justin Yep (44) hun eigen dansschool Ndigo in Roeselare op. Ze zijn allebei dansdocenten en choreografen en bieden een uitgebreid aanbod aan van klassiek ballet, jazz en modern tot hiphop en streetdance. Hoewel Ndigo al drie studio’s op de locatie in Roeselare heeft, toch hebben de zaakvoerders ervoor gekozen om bepaalde lessen ook in Beitem te geven.

“We wonen zelf in Beitem”, legt Ineke Vandevyvere uit. “Aangezien het dansaanbod in onze buurt vrij beperkt is, moest ik als kind voor een hobby of passie altijd speciaal naar het centrum van Roeselare komen. Nu er in de Sint-Lodewijksschool een nieuwe sporthal gebouwd is, leek het ons ideaal om hier danslessen aan te bieden voor de mensen die in de omgeving wonen. We zijn de school enorm dankbaar dat onze lessen in hun sporthal mogen plaatsvinden.”

Voor iedereen

De eerste lessen gaan van start de derde week van januari. Op dinsdagavond staan vier verschillende lessen op het programma.

“De eerste dansles is speciaal voor kleuters en hebben we ‘Minimove’ genoemd. Deze les bestaat uit een combinatie van turnen, kinderyoga en dansen. We willen graag kindjes aansporen om te bewegen. In deze les werken we altijd rond een thema, bijvoorbeeld ‘naar de zoo’ of ‘een dag aan het strand’. We zorgen voor materiaal zoals ballonnen en hoepels, waardoor de kinderen op een speelse manier kunnen bewegen.”

Door deze variatie richten we ons op alle leeftijdsgroepen en ook op elk niveau

“Het tweede en derde uur is voor kinderen uit de lagere school. Tot slot hebben we ‘Fit & dance’. Deze les is bedoeld voor jongeren en volwassenen en bestaat uit de combinatie van een work-out en het aanleren van een choreografie. Door deze variatie richten we ons op alle leeftijdscategorieën en ook op elk niveau. Dat doen we, omdat we willen dat iedereen plezier beleeft, of het nu gaat om beginners of gevorderden, kinderen of volwassenen. We willen dat iedereen iets vindt dat bij hem of haar past.”

Hoewel het uitdagende tijden zijn om iets nieuws op te starten in de recreatieve sector, zien Ineke en Justin het positief in en hebben ze er alle vertrouwen in dat er ook voordelen aan verbonden zijn: “De mensen hebben nu toch de tijd gehad om na te denken over het belang van hun fysieke en mentale gezondheid. Bewegen en dansen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.”

Actieve levensstijl

“Een dansles kan een geweldige manier zijn om kinderen en ook volwassenen kennis te laten maken met een actieve levensstijl en hen tegelijkertijd de kans geven om nieuwe vaardigheden aan te leren. Naast dansen leer je ook bij over behendigheid, kracht, een goede lichaamshouding, muzikaliteit en zelfvertrouwen. Als de lessen op onze nieuwe locatie een succes zijn, zouden we heel graag ons dans- en yoga-aanbod in de toekomst verder willen uitbreiden.” (SM)