Dankjewel aan de vele vrijwilligers in Meulebeke voor de inzet

De Week van de Vrijwilliger is in de Berengemeente niet onopgemerkt voorbij gegaan. Op de laatste dag van de februarimaand had het vrijwilligersfeest plaats voor iedereen die de gemeentelijke diensten een helpende hand toestak.

104 vrijwilligers waren op de uitnodiging ingegaan en kwamen naar de feestzaal in het lokaal dienstencentrum afgezakt. “In alles wat beweegt in onze gemeente hebben we vrijwilligers van doen”, vertelt burgemeester Dirk Verwilst.

“Vandaag geven we jullie een extra schouderklopje. We streven ernaar dat alle mensen zich hier thuis voelen en zich ‘jeunen’. Jullie zijn het bindmiddel tussen al onze verenigingen, het bewijs dat leven meer is dan enkel genieten en dat jullie inzet voor velen die extra zuurstof is die nodig is.” Na het aperitief kon iedereen genieten van een heerlijke kaasschotel. Daarna was er tijd voor een aangename babbel met de leden van het schepencollege en de diensthoofden.

Op de foto zien we v.l.n.r.: Ines Cardoen, Rik Priem, Katrien Seys, Dirk Verwilst, Anneke Dejonghe, Rita Latrez, Lisa Vanhollebeke, Lore Beernaerts, Jean-Marie Gunst, Griet Verstrynghe en Eveline Depruyst.

(LB/foto Luc)