Daniel en Yolande vieren gouden huwelijksjubileum

Afgelopen zaterdag vierden Daniel Caignie en Yolande Depaepe hun gouden huwelijksverjaardag. Ze huwden op 12 augustus 1973 in Nieuwkerke. Yolande kwam uit een gezin van vijf kinderen. Als landbouwersdochter liep ze school bij de zusters van Nieuwkerke tot haar veertiende. Daarna ging ze aan de slag bij dierenarts Dobbels in Nieuwkerke. Daniel is afkomstig uit Wijtschate. Hij volgde de lagere school in Wijtschate en daarna nog twee jaar in Mesen. Op zijn veertiende bleef hij thuis om op ouderlijke hoeve en bij de buren te werken. Na zijn legerdienst ging Daniel aan de slag bij Plantefeve als chauffeur. Daniel en Yolande leerden elkaar kennen toen Daniel langsging met voeders op de boerderij van Yolande. Het liefdesvuur werd nadien aangewakkerd in het uitgaansleven. Na hun huwelijk startten ze een Lecot-winkel op in Ieper, tot de winkel verhuisde naar Kortrijk. Het gezin kreeg twee kinderen Davy (en partner Melinda Rassalle) en Els (en partner Olivier Salomé). Killian, Milan, Wannes en Hanne zijn de kleinkinderen. De jubilarissen werden met de familie ontvangen op het gemeentehuis. (foto EF)