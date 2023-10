Damme hangt vredesvlag uit als reactie op geweld in de wereld

De stad Damme heeft vrijdag de vredesvlag uitgehangen aan het stadhuis. Ze doet dit om haar steun te betuigen voor de slachtoffers van conflict en geweld in de wereld.

Stad Damme hijst de vredesvlag. Het eenvoudige, maar krachtige gebaar weerspiegelt de bezorgdheid van de stad over de recente gebeurtenissen in de wereld, waarbij talloze mensen het slachtoffer zijn geworden van conflicten en geweld.

Hoop en verbondenheid

De vlag is een symbool van hoop en verbondenheid, en benadrukt de noodzaak van een vreedzame oplossing voor wereldwijde conflicten.

“We zien allemaal wat er in de wereld gebeurt”, vertelt burgemeester Joachim Coens. “We moeten duidelijk laten blijken dat slachtoffers van geweld, waar dan ook in de wereld, niet alleen staan. Het hijsen van de vlag is daarnaast een oproep voor vrede.”