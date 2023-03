Dagbladhandel Heidi bestaat 25 jaar: “We doen onze job nog altijd met veel plezier”

Heidi Vanparys (53), echtgenoot Frank Vanhooren (56) en dochter Kyani (26) vieren op 31 maart en 1 april de 25ste verjaardag van Dagbladhandel Heidi in Ichtegem.

Wie op vrijdag 31 maart of zaterdag 1 april een bezoekje brengt aan de krantenwinkel krijgt een goodiebag.

“Wij verzorgen en verwennen al 25 jaar ons trouw cliënteel en al even lang verkopen wij loyaal De Krant van West-Vlaanderen-De Weekbode en de andere tijdschriften van Roularta”, steekt Heidi van wal. “In die 25 jaar is er heel veel veranderd. Ik zou – hoe graag ik de job ook doe – het nu niet meer aandurven. Maar wees gerust, zolang mijn gezondheid het toelaat, blijf ik op post. (lacht) 25 jaar geleden moest ik bijvoorbeeld met de verkoop van heel veel kraslotjes bewijzen dat ik een Lottopunt verdiende. Nu steken ze op elke hoek van de straat een Lottopunt en ook in de grootwarenhuizen kun je op vandaag Lotto spelen, krasbiljetten, dag- en weekbladen en magazines kopen. Nee, de concurrentie is echt moordend geworden.”

Frank behoort al enkele jaren tot een uitstervend ras, want hij steekt al 25 jaar wekelijks nog zelf De Krant van West-Vlaanderen bij de klanten in de brievenbus en dit vooraleer hij ‘s morgens naar zijn werk vertrekt. “Onze dochter is schoonheidsspecialiste en baat als zelfstandige in bijberoep ook hier in een aparte ruimte haar zaak uit. Af en toe steekt ze een handje toe in de krantenwinkel, maar de zaak zal zij niet overnemen”, weet Heidi te vertellen.

Luisterend oor

“Weet je, een krantenwinkel is nochtans van groot sociaal belang. Mensen kopen hier hun krant of boekje, wagen een gokje en slaan vervolgens een babbeltje. Wij zijn in zekere zin psycholoog en bieden onze klanten een luisterend oor.”

“Maar tijden evolueren en de verkoop van drukwerk is de laatste jaren flink gedaald door de opkomst van het internet. En ook aan de winstmarges werd de laatste jaren fors geknaagd. Maar wij doen, zolang onze gezondheid het toelaat, enthousiast voort. We doen onze job nog altijd met veel plezier. En zonder onze klanten zouden we nooit zijn geraakt waar we nu staan en daar zijn we hen heel dankbaar voor”, besluit Heidi. (Eric Vanhooren)