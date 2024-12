Dag van de Vrijwilliger: Geef jouw mening over vrijwilligerswerk in Kortrijk via de DOE-METER

5 december is de Internationale Dag van de Vrijwilliger. Heel wat Kortrijkzanen, jong en oud, zetten zich dagelijks in voor hun buurt, verenigingen en mede-Kortrijkzanen. Om te weten wat er leeft bij Kortrijkse vrijwilligers en verenigingen en om de vrijwilligerswerking in de stad te verbeteren doet Kortrijk mee aan de ‘DOE-METER’, het grootste burgeronderzoek naar vrijwilligerswerk in België.

De nationale DOE-METER is een initiatief van Give a Day, Indiville en Bpact om het maatschappelijk debat over vrijwilligerswerk en verenigingen te ondersteunen. Kortrijk doet mee met de DOE-METER om een beter beeld te krijgen op de betrokkenheid van Kortrijkzanen en de dynamiek in het lokale verenigingsleven. Ben je vrijwilliger of niet? Ben je actief in een vereniging of niet? Elke stem telt! Laat zeker weten hoe jij erover denkt via https://doemeter.be. Je hebt nog tijd tot 5 januari om je mening te geven. Deelnemen kan volledig anoniem.

“Hoe meer Kortrijkzanen en verenigingen de DOE-METER invullen, hoe beter we een zicht krijgen op de ervaringen met vrijwilligerswerk in onze stad. De nieuwe schepen van Vrijwilligers Stephanie Demeyer en haar ploeg gaan daarna aan de slag met de feedback”, zegt Wouter Allijns, huidig schepen van Vrijwilligers.

“De voorbije jaren hebben we op het gebied van vrijwilligersbeleid vooral gefocust op de interne vrijwilligerswerking van Stad Kortrijk, die voor haar dagelijkse werking kan rekenen op de hulp van meer dan 1.000 vrijwilligers. We zijn daarmee een van de grootste vrijwilligerswerkingen van Vlaanderen.”

“De komende bestuursperiode willen we werk maken van een vrijwilligersbeleid ‘extra muros’: we willen Kortrijkse organisaties en mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk dichter bij elkaar brengen. In ons coalitieakkoord ‘Kortrijk met brio’ zijn daarvoor al zaken opgenomen zoals een online vrijwilligersplatform en een vrijwilligersbeurs. De DOE-METER zal ons hopelijk ook nieuwe inzichten bezorgen”, besluit Allijns.