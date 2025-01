Dadingisila organiseert derde heemkundige beurs

De Dadizeelse heemkundige kring Dadingisila organiseert op zondag 19 januari de derde editie van de heemkundige beurs. “We hopen dit jaar ons record qua bezoekers te breken”, aldus Daisy Decoene, voorzitter van de vereniging.

De Dadizeelse heemkundige kring besliste enkele jaren geleden om een heemkundige beurs te organiseren. “De twee voorbije jaren konden we op veel bijval rekenen. Dit jaar hopen we om ons record qua bezoekers te breken. Het recordaantal tafels is dat inmiddels al”, aldus Daisy Decoene van de Dadingisila.

Tijdens de eerste editie konden bezoekers snuisteren aan 85 tafels, vorig jaar stonden er 105 tafels opgesteld in zaal den Ommeganck. “De interesse van de verkopers blijft toenemen. Zij vinden onze beurs goed georganiseerd en het evenement valt ideaal in de kalender. Momenteel hebben we al 112 ingeschreven tafels. Daarbij verschillende mensen die zich vorig jaar op de dag van het evenement al inschreven.”

Jaarlijkse traditie

Door de tafels wat anders te schikken dan de afgelopen twee jaar, kan de heemkundige kring de beurs nog groter maken.

“Onze beurs heeft inmiddels ook aan naambekendheid gewonnen buiten de provincie. Naast onze collega’s van de heemkundige kringen uit te omgeving komen ook private standhouders uit alle hoeken van Vlaanderen komend weekend naar Dadizele.” De derde editie van de West-Vlaamse heemkundige beurs is nog niet voorbij of de heemkundige kring heeft al de smaak voor een volgende editie te pakken. “Het is de bedoeling dat de beurs op de derde zondag van januari een traditie wordt.”

Historische boeken

De beurs is zondag doorlopend open van 9 tot 16 uur. De toegang is gratis voor bezoekers. Op de beurs zijn onder andere heel wat heemkundige en historische boeken te vinden. Maar ook wie op zoek is naar prentkaarten, foto’s, rouwprentjes, kaarten of anderhalve verhaalobjecten met een vleugje geschiedenis is in de Ridder Janlaan zeker aan het juiste adres. (BF)