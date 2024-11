DAAV gaat voor de 21ste keer naar India voor goede doel

De Kortrijkse vzw DAAV vertrekt op 12 november voor de 21ste keer naar Calcutta in India met een kleine delegatie van het bestuur. Zij gaan er in twee dorpen kinderen verrassen met geschenkjes en een feestmaaltijd. Eerder al sponsorden ze 8.500 euro voor een ontwikkelingsprogramma voor kinderen. Ze bezoeken ook die projecten.

De reis gaat naar twee dorpen in Bongaon in West-Bengalen, met name Horidaspur Pashchim Para en Purbo Para. “De meeste mensen in deze dorpen emigreerden uit Bangladesh: het zijn vluchtelingen. Tijdens deze reis bezoeken we de kinderen in die dorpen en bekijken we onze projecten. We trekken jaarlijks met een kleine delegatie naar ginder om de projecten van zeer nabij op te volgen. Een daarvan was bijvoorbeeld een kinderdorp waar kinderen die in steenfabrieken werken in (New) Delhi terecht kunnen na hun zware arbeid”, zegt stichter, bezieler en voormalig coördinator André Vandenbroucke, die de coördinatie onlangs doorgaf aan zijn dochter Katrien. “We gaan er alle kinderen verrassen met geschenkjes en een feestelijke openluchtmaaltijd.”.

Adopties op afstand en het steunen van verschillende bouwprojecten in het kader van onderwijs voor deze kinderen, zijn onze twee grote doelen

DAAV staat voor Developing Association for Active Volunteers. “We zijn een groep actieve vrijwilligers die instaan voor de armsten van de Indische maatschappij. We werken rond een sponsorprogramma waarin we minder begoede kinderen -denk maar aan de straatkinderen uit de streken rond Calcutta en Bangalore in India- financieel steunen bij hun opvoeding en welzijn”, aldus André Vandenbroucke, die daarvoor samenwerkt met de ontwikkelingsmaatschappijen van de Salesianen van Don Bosco. “In de tweede plaats trachten we via lokale overheden en sponsoring financiële steun te bekomen voor de bouw van internaten, schoolgebouwen, infrastructuur in het kader van het onderwijs van die kinderen. Adopties op afstand en het steunen van verschillende bouwprojecten in het kader van onderwijs voor deze kinderen, zijn onze twee grote doelen.” Het begon in 1993 met een initiatief in Pakistan, later met de focus op India. “Steeds met dezelfde doelstelling: minderbedeelden, kinderen en wezen ondersteunen door het opstarten van diverse kleinschalige projecten”, duidt voormalig coördinator André Vandenbroucke. Door de jaren heen werd al meer dan 225.000 euro geschonken aan goede doelen in India.