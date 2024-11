Daar is eindejaar, daar zijn de glazen kerstfiguurtjes van Birgit Verplancke uit Brugge: “Dit jaar zamelen we geld in voor geleidehonden”

Voor het vijfde jaar op rij maakt glasrestauratrice Birgit Verplancke glazen figuurtjes voor het goede doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar het Belgisch Centrum voor Geleidehonden.

Bij eindejaar hoort traditioneel een kerstboom, kerstshoppen en All I Want For Christmas van Mariah Carey. De laatste vijf jaar kwam daar een andere traditie bij: de glazen figuurtjes van de intussen wereldvermaarde glasrestauratrice Birgit Verplancke.

Van wolkjes tot ‘ijsperen’

Vijf jaar geleden startte ze met het vervaardigen en verkopen van glazen wolkjes voor Boven De Wolken. Dat werd een onwaarschijnlijk succes en motiveerde haar om ermee verder te gaan. Er volgden glazen sneeuwvlokjes voor Time for Lyme, ‘ijsperen’ voor Stan en kerstbubbels voor Mamastart.

En ook dit jaar worden er opnieuw glazen figuurtjes gemaakt en verkocht. De keuze viel op het Belgisch Centrum voor Geleidehonden, waarvoor het glazen hondje Basil zal worden gekocht. “Het hondje wordt gesneden uit Paul Wissmach-glas en daarna handgeschilderd”, vertelt Birgit Verplancke. “Na een nachtje bakken in de oven worden de onderdelen gevat in C-lood. Elk hondje is een uniek stuk en wordt te koop aangeboden voor 24 euro. De winst gaat volledig naar het Belgisch Centrum voor Geleidehonden.”

“Geleidehonden zijn voor mij ware helden op vier poten” – burgemeester Dirk De fauw

“We kiezen heel bewust voor dit goed doel, want deze honden hebben een enorme impact op de levenskwaliteit van mensen met een visuele beperking en andere hulpbehoeften”, gaat Birgit Verplancke verder. “Dit sluit aan bij de missie van ons bedrijf BirgitConRes, waarbij we door middel van kunst een positieve impact en het leven van mensen willen verrijken.”

Warme stad

Zoals elk jaar kwam burgemeester Dirk De fauw een handje helpen. “De honden zijn voor mij ware helden op vier poten. Naast veiligheid en zelfstandigheid bieden ze ook enorm veel vriendschap en vreugde aan de baasjes. Door te investeren in hun opleiding kunnen mensen met meer vertrouwen en vrijheid door het leven gaan. Ik ben enorm trots op het team van Birgit Verplancke en bedankt hen om van Brugge een warme stad te maken.”

Naast de hondjes (Basil) worden er ook pinguïns (Annabelle), katten (Milou) en olifanten (Timothy) gemaakt. De opbrengst van alle dieren gaat tot januari naar het Belgisch Centrum voor Geleidehonden, vanaf januari is het dan enkel de opbrengst van de hondjes.

De figuren zijn te bestellen via www.birgitverplancke.be of 0474 385 100 of in het atelier op de Grasdreef 14/03 in Sint-Michiels. Er is ook een standje op het Midwinterfeest in de Balsemboomstraat op 8 december.