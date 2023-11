CVS contactgroep krijgt Het Gouden Oor

Onlangs werd door Samana voor de 27ste keer het Gouden Oor uitgereikt. Het Gouden Oor is een symbool voor de bereidheid om te luisteren naar mensen met een chronisch ziekte, zorgbehoevende personen en mantelzorgers. Dit jaar gaat deze prijs naar de vrijwilligers van de CVS contactgroep.

Al 20 jaar is in deze vereniging iedereen met het chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie of chronische uitputtingsklachten welkom. De vrijwilligers zijn gemotiveerd en vastbesloten om het op alle manieren te blijven opnemen voor mensen met CVS, fibromyalgie en andere chronische uitputtingsklachten. Meer begrip en een betere ondersteuning, daar is het hen om te doen. “Om onze waardering uit te drukken voor hun engagement en om hen tegelijkertijd te feliciteren met het 20-jarig bestaan van hun vereniging, verkozen we hen als winnaars van het Gouden Oor 2023”, verduidelijkt Noël Delaere van Samana.

Meer begrip

De CVS contactgroep is een vereniging van patiënten en hun partners voor patiënten en hun partners. Als ervaringsdeskundigen kennen en begrijpen de bestuursleden de noden van de mensen die contact met hen opnemen en hierdoor kunnen ze heel begripvol en ondersteunend met hen omgaan. Er worden informatieve activiteiten aangeboden, maar er zijn ook ontspannende activiteiten aangepast aan de patiënten met CVS. De organisatie ijvert ook voor een beleid dat meer rekening houdt met mensen met CVS, fibromyalgie en chronische uitputtingsklachten. Zo zijn de vrijwilligers momenteel betrokken in een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Op die manier willen ze een aantal pijnpunten en actiepunten in kaart brengen waarmee het zorgbeleid rekening houdt. De vereniging streeft ook naar meer begrip voor hun leden, want de vooroordelen en het onbegrip zijn enorm. “We zijn Samana zeer dankbaar voor deze erkenning. Dat geeft ons de moed om door te gaan, ondanks het tekort aan vrijwilligers”, besluit Gaby Deprez van de contactgroep CVS. (GST)

Info: www.cvscontactgroep.be