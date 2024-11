Curando Oost zamelt geld in met bakactie

Woonzorggroep Curando Oost neemt op woensdag 20 november deel aan een actie om geld in te zamelen voor de Stichting Alzheimer Onderzoek en het Expertisecentrum Dementie. In alle vestigingen van de woonzorggroep kan je genieten van heerlijke baksels.

De Stichting Alzheimer Onderzoek en het Expertisecentrum Dementie startten op 7 september met de nationale actie #bakewithlove. Duizenden bewoners en medewerkers van woonzorgcentra bakken sindsdien cupcakes, wafels, pannenkoeken en muffins om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte. Ook Curando Oost doet dit jaar mee.

“Op deze manier zamelen we niet alleen geld in, we vestigen ook de aandacht op Alzheimer en dementie. Mensen die lijden aan deze ziekte, komen vaak minder positief in beeld. Er wordt geregeld gesproken over wat deze mensen niet kunnen, terwijl zij ook heel veel zaken wel nog kunnen”, vertelt referentiepersoon dementie bij Curando Oost Ann Vandaele.

vier locaties

Op 20 november kan je op vier verschillende locaties van de woonzorggroep heerlijke baksels proeven en kopen. In dienstencentrum Mirte kan je terecht voor pannenkoeken. Bij Flora in Oedelem verkopen ze wafels en in Patershof ruikt het die dag naar heerlijke cake. Ten slotte worden er in Mariawende wafels gebakken.

proeven en kopen

Van 14 tot 16 uur kunnen mensen van de baksels komen proeven, al dan niet bij een kop koffie. “Dit jaar organiseren we een grotere actie dan andere jaren. Er zijn nu wel veertig mensen bij betrokken, waaronder ook bewoners. Het deeg wordt gemaakt met bewoners en dagpatiënten.”

Inschrijven voor de actie is niet verplicht. “We organiseren het in de vorm van een soort cafetaria. Alleen in Patershof en bij Mirte kan je respectievelijk cake of pannenkoeken afhalen. Daarvoor kan je in onze vestigingen een bestelformulier ophalen en invullen”, besluit Vandaele enthousiast. (AVH)

Meer info bij de verschillende locaties van Curando Oost in Beernem.