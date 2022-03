Cultuurtip: Nocturne Strook

De tentoonstelling van hedendaags kunstenaar Strook wordt op zaterdag 5 maart vanaf 19 maart in het Arentshof, Groeningemuseum en het Sint-Janshospitaal in schoonheid afgerond met een muzikale nocturne, waarbij Cactus Muziekcentrum en Musea Brugge de handen in elkaar slaan.

In samenspraak met Strook werd aan een dwarsdoorsnede van de avontuurlijke Belgische muziekscene gevraagd om muzikale conversaties op te zetten met het tentoongestelde werk en er zo een nieuwe dimensie aan toe te voegen. Tijdens de nocturne krijgen we concerten en improvisaties van gitarist Bert Dockx (Flying Horseman, Dans Dans, Ottla) en saxofonist Thomas Jilling (Ottla), Echo Beatty, die elementen van folk en indie combineert met alternatieve rock, singer-songwriter Camille Camille, pianist en toetsenist Dorian Dumont, neoklassiek pianist Wouter Dewit, Bolt Ruin, Oriana Ikomo en Eppo Janssen van Duyster. (SVK)

Info: www.cactusmusic.be