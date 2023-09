Cultuuricoon Willy Malysse heeft eigen plein

Willy Malysse, de man achter het stichten van de legendarische cultuurtempel Limelight, heeft zijn eigen plein aan de Tacktoren op het Buda-eiland.

De cirkel is rond want wat Limelight ooit begon monde uit in de make-over van het Buda-eiland tot een broeinest voor kunstenaars en kunsten. Het plein werd op 8 september officieel omgedoopt tot Willy Malysseplein.

Patisseriecultuur

De oude gistingtoren van Brouwerij Tack werd in 1998 omgevormd tot een creatie- en repetitietoren. Dat heeft Kortrijk te danken aan Willy Malysse, die in 1980 Limelight oprichtte en ook mee aan de basis lag van onder meer Dans in Kortrijk, Beeldenstorm, Passerelle, Voetvolk en kunstencentrum BUDA.

Hij zorgde daarmee voor een belangrijke bijdrage aan het Vlaamse én Kortrijkse kunstenlandschap. “Willy pleitte jarenlang om van het Buda-eiland een broeinest te maken voor creatie. De Budatoren maakt daar deel van uit en groeide ondertussen uit tot een van de grootste werkplaatsen in Vlaanderen voor theater en dans”., zegt schepen Wout Maddens (Team Burgemeester). “Hij was de motor van het culturele leven in Kortrijk en een pionier in de kunstensector. Hij was ook een rebel en hij was soms tegendraads. Hij zocht het tegengif voor wat hij de Kortrijkse patisseriecultuur noemde. En nu krijgt hij een eigen plein.”

Spraakzame kunst

Om hulde te brengen aan deze pionier van de hedendaagse kunsten in de regio, besliste de stad om het plein tussen de Korte Kapucijnenstraat en de Budatoren officieel om te dopen tot het Willy Malysse plein. Het plein werd ingehuldigd met een optreden, gevolgd door speeches, een artistieke interventie en de onthulling van het naambord.

Willy Malysse overleed op 11 juli 2006. “Hij was een man die spraakmakende kunst wou brengen in Kortrijk, de motor van het culturele leven, dat is zeer mooi gezegd. Hij zou het goed gevonden hebben. Het is een mooie erkenning”, zegt zijn weduwe Fa Verbeke (71). “Willy schopte wel eens om zich heen maar nooit om pijn te doen, wel om iemand wakker te schudden. Wat men noemt een geweten schoppen (lacht). Dat moest er volgens Willy gebeuren. Ik heb hem altijd gesteund.”

Vrijdenker

Malysse had een neus voor talent. “Zijn onbezonnenheid was zijn sterkte. Hij gaf ooit Anna Teresa de Keersmaeker 10.000 frank omdat ze een aanstormend talent was.”, zegt zijn goede vriend Karel Debaere. “Zelfs de Budatoren, net achter zijn plein, was zijn idee.” De naam van het nieuwe plein werd mee onthuld door de Kortrijkse burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester), Fa Verbeke en Jean-Pierre Tack, ooit de burgemeester van de nabije Kapucijnenstraat, waar kunstencentrum BUDA huist. “Willy was een vrijdenker, één met veel geduld”, zei Joost Fonteyne ooit, “Het culturele landschap zou er in Kortrijk anders hebben uitgezien zonder hem.” Joost Fonteyne startte zijn carrière bij Limelight in 1988. Hij was verantwoordelijk voor de theaterprogrammatie van het kunstencentrum. Al gauw verlegde hij de focus naar festivals, en muziek in het bijzonder. (Peter Van Herzeele)