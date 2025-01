Cultuurcentrum Brugge lokt 150.000 bezoekers

In 2024 verwelkomde het Cultuurcentrum Brugge, dat onder meer de Koninklijke Stadsschouwburg, de Magdalenazaal, de Biekorfzaal, Daverlo, De Dijk en diverse tentoonstellingsruimtes omvat, in totaal 149.648 bezoekers. Dit is 6 procent meer dan in 2023.

De tentoonstellingen zoals SANT2024, die het afgelopen jaar verschillende keren in de hallen van het Belfort plaatsvonden, zijn verantwoordelijk voor het belangrijkste deel van de stijging. Ook de rondleidingen in de Koninklijke Stadsschouwburg kunnen dankzij de vernieuwde aandacht voor het theatertechnisch erfgoed op groeiende belangstelling rekenen.

Graadmeter

De bezoekerscijfers voor zowel het eigen programma van het cultuurcentrum als de voorstellingen van zaalhuurders blijven licht hoger dan in de periode voor corona. “Deze mooie bezoekerscijfers zijn een graadmeter voor het culturele leven in Brugge”, zegt schepen van cultuur Nico Blontrock.

“De bezoekerscijfers zijn belangrijk, maar minstens even betekenisvol is de impact van de werking van het Cultuurcentrum voor de cultuurliefhebbers van onze stad. Naast de 179 voorstellingen voor het grote publiek biedt het Cultuurcentrum 67 voorstellingen voor scholen aan, waarmee bijna 12.000 leerlingen kennismaken met de podiumkunsten.”

Brugotta

“Wie in Brugge creatief is, krijgt onder het Brugottalabel kansen om nieuw werk te maken en te tonen. Vernieuwende festivals zoals Mirage of Playtime geven adem aan jonge kunstenaars. De Koninklijke Stadsschouwburg is een van de oudste cultuurhuizen van de stad en blijft een centrale rol spelen in het cultuurleven van Brugge”, aldus schepen Nico Blontrock.

Enkele belangrijke cijfers van 2024 op een rijtje: het Cultuurcentrum Brugge lokte 149.648 bezoekers (6 procent meer dan in 2023), er waren 67 schoolvoorstellingen voor 11.885 bereikte leerlingen (vergelijkbaar met 2023). De 179 voorstellingen (inclusief festivals zoals Mirage, December Dance) waren goed voor 38.902 bezoekers (vergelijkbaar met 2023).

Gratis evenementen (Krikrak, Mirage, opening Liesa Naertplein, …) lokten 8.000 bezoekers. De tentoonstelling kregen 35.232 bezoekers (meer dan het drievoudige van 2023, dankzij najaarstentoonstellingen in het Belfort). Voor de rondleidingen daagden 6.400 bezoekers (7 procent meer dan in 2023). Er waren 326 activiteiten door derden in het Cultuurcentrum (zaalverhuur), goed voor 49.465 bezoekers