Culturele ontmoetingsdag in Ginger House & Co

Ginger House & Co organiseerde een nieuwe verbindingsactiviteit, ditmaal in het buurthuis van Spijker en Schardauw. Ook nu werd de activiteit georganiseerd om ouders en kinderen uit verschillende culturen met elkaar in contact te brengen. Het resultaat was een inspirerende namiddag vol ontmoeting, warmte en samenwerking. Een van de hoogtepunten van de verbindingsnamiddag was onder meer het meertalig voorleesmoment. Verhalen in talen zoals Urdu-Nederlands, Arabisch-Nederlands en Russisch-Nederlands vulden daarbij het buurhuis van Spijker en Schardauw. Ook de kookworkshop bracht mensen dichter bij elkaar. Als afsluiter van de fijne namiddag werd er geproefd van elkaars gemaakte gerechtjes. (foto BRU)