Culinair journalist Georges Keters kan het schrijven niet laten en brengt jubileumeditie De Boarebreker uit

Straks wordt hij 79, maar dat houdt culinair journalist Georges Keters niet tegen om, zoals ieder jaar en dat al voor de 25ste maal, zijn eigen magazine De Boarebreker voor te stellen. Gastronomie en toerisme worden vervat in een prachtig magazine op glossy papier en 124 pagina’s dik. Het is gratis te verkrijgen bij tal van toeristische diensten en deelnemende horecazaken.

Wat zoveel jaren terug startte als een uitgave om het horecaleven in Middelkerke te promoten is door de jaren heen uitgegroeid tot een leuk, leesbaar magazine waar Middelkerke nog steeds een prominente rol toebedeeld krijgt, maar waar ook aandacht is voor andere gemeenten, zelfs tot over de landsgrenzen heen.

“Het verhaal van De Boarebreker begint eigenlijk in de jaren 90”, begint Georges Keters zin verhaal. “Enkele horeca-uitbaters vatten het idee op om de horeca in de eigen gemeente te promoten via een magazine. Ere wie ere toekomt, de initiatiefnemers waren Peter Deseyn, Stefan Vander Espt, Jan Vandamme, Peter Deleu, Stefaan Lauwereins, Johan Sabbe, Franky Demulder, Gino Lambert, Hein Lannoo en Dennis Alberdienst. Er werd gevraagd om de teksten te verzorgen in het boekje en ik herinner me nog heel goed dat het allereerste exemplaar 40 pagina’s telde. Tien jaar later kregen de lezers van het magazine al 100 bladzijden voorgeschoteld. Na verloop van tijd werd het formaat kleiner en de vernieuwde uitgave strandde. Mede door de drukke bezigheden van het intussen uitgedunde bestuur werd de uitgave stopgezet.”

Dynamisme

Dat was zonder het dynamisme van Georges Keters gerekend. Hij had zich ondertussen ontpopt tot dé culinaire journalist van de regio en ver daarbuiten. Zijn ervaringen die hij op gastronomisch, maar ook op toeristisch vlak opdeed in binnen- en buitenland wilde hij graag delen met iedereen die er interesse in had en na samenspraak met de vroegere initiatiefnemers, startte hij De Boarebreker-Gastronomie en Toerisme op.

“Het magazine verschijnt ondertussen niet alleen meer in Middelkerke, maar ook in heel wat buurgemeenten”, zegt Georges Keters. Het magazine is ook heel verruimend geworden en bevat een schat aan info voor zowel inwoners als tweedeverblijvers en toeristen. In de jubileumeditie is er onder meer aandacht voor de vernieuwde zeedijk in Westende, wandel- en fietsroutes in het hinterland, tal van gezellige terrasjes, het nieuwe casino en de vele evenementen die op stapel staan in Middelkerke.

Oostende en Veurne

Ook steden als Oostende en Veurne komen uitgebreid aan bod in De Boarebreker. Tussen de vele gesprekken door met chefs en horeca- of toerismemensen is er ook aandacht voor cultuur uit de regio. Kortom, een gratis luxemagazine dat niet enkel informatief, maar ook boeiend is om in huis te halen en te lezen.