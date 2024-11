Cristof onderneemt nieuwe recordpoging masseren

Eind oktober verbrak Cristof Machtelinckx (40) het wereldrecord masseren. Amper een paar weken later maakt hij al z’n nieuwe recordpoging bekend.

Op 30 oktober klokte Cristof af op maar liefst 73 uur en 5 minuten masseren. Zestig vrijwilligers gingen bij hem op tafel liggen. “Mijn grootste drijfveer is aankaarten dat massages doeltreffend zijn in de behandeling van mentale of fysieke problemen of sportblessures. Toch is de terugbetaling van de behandelingen ontoereikend. Ik laat de opbrengst van de actie vloeien naar basisschool Heilige Familie in Ettelgem, Koninklijk Werk Ibis en Villa Vip in Bredene”, liet hij toen optekenen.

Gezondheid

Maar kijk: nauwelijks enkele weken later maakt hij al zijn nieuwe recordpoging bekend. “Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ik officieel een nieuwe aanvraag heb ingediend voor een massagerecordpoging: 120 uur masseren en daarbij 240 tot 280 mensen behandelen”, laat Cristof optekenen.

“Dit ambitieuze project is niet zomaar een uitdaging, maar een voortzetting van mijn missie om het belang van massages onder de aandacht te brengen. Deze poging staat symbool voor het promoten van massages als een essentieel onderdeel van welzijn en gezondheid. Het is een manier om te laten zien dat massages niet alleen ontspannend zijn, maar ook bijdragen aan een betere fysieke en mentale gezondheid. Daarom zal ik blijvend aandacht vragen voor het vakgebied en de voordelen die het biedt.”

Inschrijven kan vanaf de paasvakantie. De recordpoging zal starten op woensdag 23 juli tot en met zondag 27 juli. “Daarnaast ben ik verheugd om te delen dat er plannen zijn voor het organiseren van een Belgisch kampioenschap massage in samenspraak met het IMA (International Massage Association, red.). Dit kampioenschap zal een podium bieden aan masseurs uit het hele land om hun talenten te tonen, ervaringen te delen en het vak naar een hoger niveau te tillen.” (TVA)