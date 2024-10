Cristof (40) verbreekt wereldrecord masseren: “Ik kreeg het slechts één keer moeilijk”

Cristof Machtelinckx (40) heeft het werelduurrecord masseren verbeterd. Hij zette de teller op net iets meer dan 73 uur. Met de actie wou Cristof geld inzamelen voor het goede doel. “Ik broed al op nieuwe plannen”, knipoogt hij. De geldinzameling loopt nog tot eind januari.

Oudenburgnaar Cristof is opvoeder bij Koninklijk Werk Ibis, maar volgde enkele jaren geleden bij CVO Scala een avondopleiding tot masseur. “Mijn mama lijdt aan chronische leukemie. Het is gebleken dat zwaar zieke mensen wel pijnverlichting ervaren met zachte zorgmassages. Mijn mama heeft altijd voor me gezorgd en nu was het mijn beurt om voor haar te zorgen. Ik ben dan ook haar mantelzorger”, vertelde Cristof afgelopen zomer aan deze krant.

Hij is actief bij Koninklijk Werk Ibis, maar ook als masseur in bijberoep bij huisartsenpraktijk Mediburg in Oudenburg en kinepraktijk Lijf in Bredene. Zijn uitvalsbasis is fitness- en trainingscentrum CAP Belgium in de Gistelse Vaartstraat, waar het werelduurrecord plaatsvond.

Het vorige record stond sinds afgelopen zomer op 50 uur. Daar ging Cristof dus losjes over: hij zette de teller op maar liefst 73 uur en 5 minuten. Zestig vrijwilligers gingen bij hem op tafel liggen. “Ik heb de recordpoging goed verteerd. Oké, m’n onderarmen zijn wat verzuurd, maar dat is het zowat. De aanloop naar de recordpoging was evenwel niet ideaal: ik kreeg twee weken vooraf de griep en tijdens een uitje op de kermis van Oostende kwam m’n bekken scheef te staan door een verkeerde beweging. Dankzij intensief kinewerk van kinesist Marlies Teetaert van Lijf kon ik alsnog m’n poging aanvatten. Tijdens het masseren wiegde ik vaak met mijn heupen om alles los te maken.”

Niet moe

“Ik verwachtte een zware recordpoging, maar kreeg het slechts één keer heel moeilijk. In de vroege uurtjes op 28 oktober was ik echt aan rust toe, maar kon ik slechts een half uurtje slapen. Maar eens er opnieuw volk kwam aankloppen, keerde de energie terug. Ik had het slim aangepakt: er stonden twee massagetafels en er waren vrijwilligers om de massagedoeken of tafelpapier te verversen. Zo verloor ik amper tijd en kon ik iedereen een vol uur masseren.”

Geldinzameling loopt

Cristof had met zijn actie een duidelijk doel. “Mijn grootste drijfveer is aankaarten dat massages doeltreffend zijn in de behandeling van mentale of fysieke problemen of sportblessures. Toch is de terugbetaling van de behandelingen ontoereikend. Massages zijn geen luxeproduct. Ik laat de opbrengst van de actie vloeien naar basisschool Heilige Familie in Ettelgem, Koninklijk Werk Ibis en Villa Vip in Bredene.”

De totale opbrengst wordt pas begin volgend jaar bekendgemaakt. “Want de geldinzameling loopt nog tot eind januari. Per bon die op de website Social Deal wordt verkocht, gaat 4 euro naar de totale opbrengst.”

Nieuwe plannen

Volgend jaar onderneemt Cristof een nieuwe poging. “Maar wat het precies zal worden, hou ik nog eventjes geheim. De goede doelen maak ik wel al bekend: enerzijds borstkankerorganisatie Think Pink en anderzijds de vzw Ouders van Verongelukte Kindere – SAVE.”