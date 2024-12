CRIG-wandeling zamelt opnieuw geld in voor kankeronderzoek

Op zondag 15 december gaat in Machelen voor de vijfde keer de CRIG-wandeling door. Het Cancer Research Institute Ghent brengt allerhande kankeronderzoekers samen en geeft jonge onderzoekers een duwtje in de rug. De stuurgroep van CRIG werd mee opgericht door Machels professor Jo Vandesompele, die als erevoorzitter nog steeds nauw betrokken is.

De opbrengst van de jaarlijkse wandeling gaat integraal naar kankeronderzoek van CRIG. Vorig jaar was door het goede weer een topeditie met 1.147 wandelaars en een opbrengst van maar liefst 10.258 euro.

Kerstmarkt

Op 15 december hebben wandelaars opnieuw de keuzes tussen verschillende routes van 6, 10 of 11 kilometer die combineerbaar zijn tot een lus van 27 kilometer voor de echte stappers. Alle wandelingen beginnen en eindigen bij de Guldepoort in Machelen, starten kan vrij tussen 8 en 15 uur. In de Guldepoort is ook doorlopend een gezellige wintermarkt.

Live muziek

Om de vijfde editie van de wandeling extra feestelijk te maken, spelen vanaf 15.30 uur enkele livebands in de Guldepoort. Een gelegenheidsband van CRIG-onderzoekers bijt de spits af, nadien is het aan de Gaverse band Pornosnor en ten slotte aan de covergroep Wulder, met Machelenaar Yentl De Wispelaere achter de microfoon. “Mijn eigen moeder werd ook getroffen door kanker, dus we wilden ons hier zeker voor inzetten”, zegt Yentl. “Iedereen kent wel iemand die kanker heeft of had.”

Deelnemen aan de wandeling kost 5 euro, 3 euro voor leden van Wandelsport Vlaanderen. Vooraf inschrijven kan via https://www.crigwalk.crigfonds.be/.