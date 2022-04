Coverband Arrow bestaat tien jaar en viert dat zaterdag met concert:“Corona is voor ons zegen geweest”

Coverband Arrow bestaat tien jaar en viert dat op zaterdag 30 april tijdens een optreden op het terras van café Het Visputje langs de Oude Ieperweg in Kruiseke. “We brengen allemaal nummers uit de jaren 70 of 80 maar toch redelijk bekend”, klinkt het.

Arrow is een zeskoppige formatie die rockklassiekers in een geheel eigen hardrock jasje brengt. De groep bestaat uit Perez Volckaert (gitaar), zijn echtgenote en zangeres Caroline Verfaille, Gerdy Desmarets, Gregory Dugueperoux (beiden gitaar), drummer Frank Vandekerckhove (allemaal uit Wervik en Kruiseke) en zanger Jonathan ‘Duvel’ Vanslambrouck (Ingelmunster).

“Bepaalde nummers geven we meer kleur en zorgen op die manier voor eigen creaties van covers”, zegt Frank Desmarets. “Op die manier is het een tikkeltje van onszelf.”

Door corona vielen heel wat optredens in het water. Al zorgde de pandemie blijkbaar ook voor voordelen. “Tijdens corona bleven we contact houden maar zagen elkaar niet”, zegt Frank Vandekerkckhove.

“Nu we opnieuw mogen repeteren en optreden zorgt dat voor een nieuwe boost. Het klinkt raar maar corona is voor ons een zegen geweest. We hebben door corona veel optredens moeten afzeggen. Onze laatste optredens waren in Zonnebeke en Ledegem. Ondertussen repeteren we weer sedert januari-februari.”

In tuinhuis

Arrow is op dinsdag aan te treffen in het repetitielokaal op de jeugdsite d’Arke in de Koestraat. “Vroeger repeteerden we bij mij thuis in het tuinhuis maar dat was niet praktisch want iedereen moest met de instrumenten door mijn huis”, vertelt Frank Vandekerckhove. “Op onze agenda staan twee huwelijksfeesten. Geen festivals want een covergroep vraagt men daarvoor niet. Voor corona er was, kwamen we uit op ongeveer vijftien optredens per jaar.”

“Ons allereerste optreden was aan babbelcafé ’t Zwijntje in Geluwe. Dat we onze tiende verjaardag vieren aan Het Visputje is een heel bewuste keuze. Tien jaar geleden repeteerden we in café ’t Brouwershof in Beselare. Toen uitgebaat door Francis Deleu, de vader van de uitbater van Het Visputje. Kruiseke heeft me altijd wat gezegd. In Het Visputje is het echt geestig. In Wervik zijn we niet erkend.”

De playlist is door de jaren heen alvast vrij lang. “Er staan ruim dertig nummers op”, zegt Frank Vandekerckhove. “Ondertussen hebben we nieuwe nummers in gedachten. Dat zit in de pipeline.”

